Kollárova neúčasť na schôdzi kvôli natáčaniu: Danko moralizoval o osobnom PR, tiež si tým však prešiel

BRATISLAVA - Parlament má za sebou už dva pokusy o zvolanie mimoriadnych schôdzí v rámci odvolávania predsedu vlády Petra Pellegriniho. Schôdza bola blokovaná koalíciou, no ani opozícia nebola dochvíľna. Niektorí poslanci sa nedostavili kvôli rôznym súkromným záležitostiam. Medzi nimi bol aj predseda Sme rodina Boris Kollár, ktorý sa mal zúčastniť v zahraničí na natáčaní populárnej televíznej relácie. Danko to označil za osobné PR, ktoré si Kollár robí. Zabudol však na minulosť.

Hlasovanie o odvolávaní neprebehlo ani minulý piatok a ani v pondelok. Na uznášaniaschopnosť chýbal dostatočný počet poslancov. Napriek tomu, že schôdzu iniciovala opozícia, na jej konanie viacerí neprišli. Koalícia zároveň tiež nedoplnila dostatočný počet hlasov na zvolanie schôdze. Na hárku pod zvolaním schôdze sa podľa Danka nachádzali aj poslanci Vladimír Sloboda zo strany SaS a Boris Kollár. Práve na druhého menovaného upriamoval pozornosť predseda parlamentu Danko.

"Schôdza sa dnes nekoná, pretože poslanec Sloboda a poslanec Kollár, ktorí sa podpísali pod zvolanie tejto schôdze, tu nie sú. Osobitne by som chcel poukázať na poslanca Kollára, ktorý hovorí, že robí charitu a natáča svoje PR niekde v zahraničí," ohodnotil v pondelok dochádzku šéf národniarov Andrej Danko. "Nemyslím si, že by bolo povinnosťou koaličných poslancov robiť prácu za ľudí, ktorí si robia svoje PR," uzavrel Danko.

V zahraničí, no nie na dovolenke

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár v piatok neprišiel do parlamentu, lebo bol podľa vlastných slov skutočne v Spojených štátoch amerických. Robil tam charitatívnu aktivitu. „To, že bude mimoriadna schôdza, sa rozhodlo len minulý týždeň. Ja som mal dva mesiace plánovanú cestu do Spojených štátov, zakúpené letenky. Nedovolenkujem tu, som tu na natáčaní Modrého z neba. Chceme pomôcť jednej postihnutej dievčine splniť si svoj sen a pomôcť jej navrátiť ju do života špeciálnymi operáciami. Robím charitu,“ povedal Kollár, ktorý Dankovu kritiku odmieta.

Kollár síce tvrdí, že v zahraničí nebol v rámci dovolenky, no svoj účet na sieti Instagram zahrnul viacerými fotografiami zo známych lokalít mesta New York.

Zdroj: instagram.com/kollarboris

Danko v rovnakej relácii

Danko síce hovorí o tom, že Kollár si bol robiť vlastné PR, no bol to práve predseda SNS, ktorý sa ešte koncom roka 2016 zúčastnil v identickej relácií.

Zdroj: repro foto tv joj

V rámci relácie V siedmom nebi, ktorej obsahovou náplňou je pomoc slabým rodinám, sa vtedy sám Danko rozhodol pomôcť rodine s prerábkou nového bývania. Bolo to ešte v čase, kedy na poste šéfa parlamentu pôsobil prvé mesiace.

Zdroj: repro foto tv joj

Bol by som rád, keby to zaplatil

Danko Kollárovi po pondelkovom neúspešnom otvorení schôdze dokonca odkázal, že by bol rád, keby finančné výdavky za piatkovú a pondelkovú schôdzu uhradil. "Rád by som to dal zosobniť Borisovi Kollárovi. Keby bol tak dobrý, nech to zaplatí," dodal v pondelok Danko.