Šefčovič bude hrať v novej Európskej komisii dôležitú rolu, myslí si Pellegrini

Von der Leyenová podľa Pellegriniho Šefčoviča pozná a považuje ho za jedného z najskúsenejších komisárov, ktorí sú momentálne nominovaní. "Chce s ním veľmi intenzívne spolupracovať a mať ho v užšom kruhu," priblížil. V tomto zmysle sa podľa premiéra môže Šefčovičova pozícia posilniť, pretože môže očakávať užší kontakt s predsedníčkou.

Pellegrini je tiež presvedčený, že Šefčovič je stále v hre o pozíciu podpredsedu. Myslí si tiež, že slovenský eurokomisár bude mať iné portfólio než doteraz, pretože nie je zvykom, aby sa portfóliá opakovali. Von der Leyenová sa v týchto dňoch postupne stretáva so všetkými kandidátmi, ktorých jej do novej komisie navrhlo 27 členských štátov EÚ. Svoju predstavu o rozdelení rezortov medzi nich by chcela oznámiť do niekoľkých dní.

Slovensko do novej komisie navrhlo Maroša Šefčoviča, ktorý bol v posledných dvoch eurokomisiách jej podpredsedom a v ostatných piatich rokoch zodpovedal za energetickú úniu. Podľa Českej televízie ponúkla von der Leyenová podpredsednícku stoličku českej eurokomisárke Věre Jourovej. Ak by ju prijala, mohlo by to znamenať, že Šefčovič podpredsedom nebude.

Pellegrini ocenil, že von der Leyenová má chuť vrátiť EÚ líderskú úlohu vo svete

Budúca Európska komisia (EK), ktorá začne pôsobiť od 1. novembra, má chuť sa popasovať s veľkými výzvami, ktoré stoja pred celou Európou. Po stredajšom stretnutí s predsedníčkou budúcej EK Ursulou von der Leyenovou v Bruseli to uviedol premiér SR Peter Pellegrini.

Von der Leyenová podľa neho potvrdila, že za veľké výzvy pre EÚ považuje klimatické zmeny a cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Premiér jej pripomenul, že Slovensko je jedinou krajinou Vyšehradskej štvorky (V4), ktorá sa k tomuto záväzku prihlásila a chce tento cieľ dosiahnuť aj vďaka postupnému útlmu ťažby uhlia do roku 2023.

"Hovorili sme o tom, že sme industriálna krajina a musíme dávať veľký pozor na to, aby tie ambície a postupné zvyšovanie cieľov bolo aj v súlade so záujmami nášho priemyslu," uviedol Pellegrini s tým, že to platí tak pre Slovensko, ako aj pre celú EÚ. Na stretnutí s von der Leyenovej konštatoval, že Slovensko a Nemecko majú podobnú skladbu priemyslu a klimatické opatrenia budú mať rovnaký dosah na obe krajiny a na ich navzájom prepojené ekonomiky.

Premiér rovnako ocenil sociálny program budúcej šéfky exekutívy EÚ, ktorého súčasťou sú aj sociálne istoty a diskusie o európskej minimálnej mzde či o celoeurópskom poistení v nezamestnanosti a možnostiach reagovať na veľké šoky na trhu práce. Pellegrini a von der Leyenová hovorili aj o rozvoji moderných technológií, vede a výskume a o "digitálnej revolúcii", ktorá má šancu vytvoriť v EÚ obrovské množstvo nových pracovných miest.

"Bude to zmena fungovania spoločnosti, zmena fungovania firiem a na toto všetko sa musí Európa dobre pripraviť," povedal Pellegrini. V tejto súvislosti ocenil, že von der Leyenová má chuť a vôľu zaistiť EÚ vedúcu úlohu v oblastiach, ako sú ochrana životného prostredia a planéty a moderné technológie. "Musíme byť opäť lídrom a vzorom pre ostané krajiny, hoci nie všetky sa k týmto iniciatívam pripájajú. Ale niekto začať musí a nastaviť trendy a som rád, že u pani predsedníčky vidím ten entuziazmus a chuť vrátiť Európe líderstvo v týchto oblastiach," uviedol Pellegrini.