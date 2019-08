Mečiar sa vracia na politickú scénu! Zakladá novú stranu: PRVÉ reakcie politikov, je to nočná mora

Zdá sa, že špekulácie sa naozaj potvrdili. Vladimír Mečiar, bývalý predseda HZDS, zakladá novú stranu. Povedal to v rozhovore pre portál pluska.sk. Prvé informácie o tom, že zvažuje návrat do politiky sa objavili ešte v lete minulého roka.

Mečiar sa vracia

Nepovedal síce, že sa vráti aj on, no dôležitá je pre neho strana. Podľa Mečiara to bude nová a aj programovo zaujímavá strana. „Ale hlavne bude iná ako ostatné strany. Chýba tu strana, ktorá by vedela povedať, že Slovensko je pre ňu na prvom mieste,“ uviedol v rozhovore. Stranu podľa jeho slov pripravovalo viacero ľudí takmer tri mesiace. Stranu plánujú predstaviť začiatkom septembra a kandidátku potom, ako príde rozhodnutie NR SR.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

V strane by mali byť len známe mená, no o koho konkrétne ide, neprezradil. „Príde ich čas, bude sa zostavovať kandidátka, postavia sa a povedia. Všetkých poznáte, alebo teda aspoň väčšinu. Sú z celého územia Slovenska.“ Podľa jeho slov bude táto strana iná vo všetkom. Na Slovensku podľa neho chýba strana, ktorá by samotné Slovensko postavila na prvé miesto.

Strana už existuje, zmení názov

Stanovy strany by mali byť hotové do týždňa. „Tá strana existuje. Do týždňa zmení stanovy a názov,“ vysvetlil. Názov strany nevie ani Mečiar, ide podľa neho o kolektívne dielo. Ešte nie je známe, či nakoniec v strane bude aj samotný Mečiar. „Zatiaľ som ten, čo pomáha. Momentálne som robil veľmi veľa na tom, aby sa utvoril ten spodok. Táto práca trvala dva roky.“

Podľa Mečiara majú celé okresy, kde sú organizácie otvorené a čakajú na pokyn. Kto bude lídrom, zatiaľ známe nie je. „Uvidíme. Je tam dosť ľudí, ktorí môžu byť lídrom kandidátky a uvidíme, ako bude. Žiadni neznámi, čo z niekade vyjdú a človek sa čuduje, kto to je.“ Možnú spoluprácu s inými stranami zatiaľ nerieši. Spoluprácu so Štefanom Harabinom zatiaľ nevylúčil.

Mečiar mal na návrat zabudnúť, tvrdí Most-Híd

Podľa strany Most-Híd by bolo pre Slovensko lepšie, keby Vladimír Mečiar na svoj návrat do politiky zabudol. „Čím skôr, tým lepšie. V minulosti toho už napáchal dosť. Predstavovať si ho po boku pána Harabina je skutočná nočná mora,“ uviedla pre Topky hovorkyňa strany Most-Híd Klára Debnár.

Aj pre Kollára je to neuveriteľné

Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár zatiaľ túto spraváu nebude komentovať, počká si na oficiálny vznik. „Aj pre nás je to neuveriteľná správa, ale nebudeme sa k tomu vyjadrovať pokiaľ uvedený subjekt nevznikne. Dostali sme množstvo neúplných informácií, ak strana vznikne a bude mať program následne sa k tomu vyjadríme,“ uviedol v reakcii pre Topky.

Podľa ĽSNS sa chcú neúspešní ľudia vyšplhať po Mečiarovi

Ľudová strana Naše Slovensko o Mečiarovej iniciatíve vedela už dlhšiu dobu. „Podľa nás to však nie je snaha p. Mečiara založiť stranu a vrátiť sa do politiky, ale je to snaha neúspešných ľudí, ktorí hľadajú všetky možné spôsoby ako sa dostať do vrcholovej politiky,“ uviedol pre Topky podpredseda strany Martin Beluský. Mečiar je podľa nich len osoba, po ktorej mene sa chcú vyšplhať. „Táto strana už však nedokáže ponúknuť nič nové, iba sa bude snažiť osloviť rovnaké spektrum voličov, ako má ĽS Naše Slovensko,“ dodali.