Minimálna mzda na Slovensku je 520 eur: V Európskej únii sme na tom lepšie ako Česi a Maďari

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

BRATISLAVA - Slovensko má siedmu najnižšiu minimálnu mzdu spomedzi 22 krajín Európskej únie, ktoré zaviedli hranicu minimálnych zárobkov. Navrhované zvýšenie hrubej minimálnej mzdy z 520 eur na 580 eur by Slovensko posunulo o tri priečky. Dostali by sme sa tak s výškou najnižších hrubých zárobkov pred Poľsko, Estónsko či Lotyšsko. V tlačovej správe to uvádza analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.