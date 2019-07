Raši by mal predstaviť opatrenia ako zlepšiť riadenie eurofondov, vyzýva Remišová

BRATISLAVA - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) by sa mal zodpovedať občanom a okamžite predstaviť opatrenia ako zlepšiť situáciu v oblasti riadenia eurofondov. Vyzýva ho k tomu poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová. Nízky podiel čerpania finančných prostriedkov v súčasnom programovom období 2014 až 2020 je podľa nej dôsledok škandálov spojených s eurofondmi a neschopnosti vládnej koalície riadne ich spravovať.

"Už roky upozorňujeme vládnu koalíciu a navrhujeme riešenia na zlepšenie a zjednodušenie riadenia eurofondov, ktoré by pomohli k tomu, aby sa peniaze dostali tam, kde ich ľudia najviac potrebujú," uviedla Remišová v stanovisku. Poslankyňa ešte v rámci klubu hnutia OľaNO navrhovala novelu zákona o eurofondoch, ktorá riešila problémové oblasti, ale poslanci vládnej koalície ju odmietli. "No teraz vidíme, že vládna koalícia nie je schopná načas a zmysluplne peniaze minúť a doplatia na to opäť občania," upozornila poslankyňa.

Slovensko využilo z peňazí EÚ k 30. júnu 2019 vo všetkých dvanástich programoch spolu 3,823 mld. eur, čo je 24,92 % z celkovej alokácie 15,342 mld. eur. Vyplýva to z údajov na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Zo súčasného sedemročného programového obdobia uplynulo päť a pol roka, teda 78,5 % času. Oproti koncu mája čerpanie európskych peňazí vzrástlo o 81,19 mil. eur a miera o 0,54 percentuálneho bodu. V porovnaní so záverom roka 2018 sa míňanie eurozdrojov zvýšilo o 472,16 mil. eur. Alokovaná suma odvtedy klesla o 123,18 mil. eur. Objem 534 platných výziev a vyzvaní pri zdrojoch EÚ koncom júna dosiahol 15,77 mld. eur (103,05 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky vo výške 9,232 mld. eur (60,17 %).

Pre pomalé využívanie eurofondov podľa poslankyne prišla SR za minulý rok o 120 mil. eur. Z toho 80 mil. eur prepadlo v Operačnom programe Výskum a inovácie z dôvodu najväčšieho škandálu s eurofondmi. Remišová uviedla, že to sa môže zopakovať koncom tohto roku, keď môžeme prísť o ďalšie desiatky miliónov eur. "Už teraz vieme, že Európsky úrad pre boj proti podvodom eviduje v tomto programovom období 29 nezrovnalostí a suma prekračuje 1,6 mil. eur. Táto suma sa bude rapídne zvyšovať, keďže vidíme, že vládna koalícia na poslednú chvíľu míňa obrovské sumy peňazí na nezmyselné IT projekty alebo iné veľké národné projekty, ktoré občanom žiadny úžitok neprinesú," poznamenala Remišová. Pri nefungujúcom projekte štátneho katastra podľa nej budeme musieť možno vracať 28 mil. eur.

Pre splnenie finančného míľnika 1,411 mld. eur k 31. decembru 2019 podľa stavu čerpania ku koncu júna podľa Ministerstva financií SR treba predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 679,72 mil. eur. Tento míľnik splnili štyri programy - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III. Rezort financií je certifikačným orgánom pre jedenásť programov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Nadpriemerne využívalo peniaze EÚ päť programov - Program rozvoja vidieka (44,56 % z 1,560 mld. eur), Technická pomoc (43,85 % zo 159,07 mil. eur), INTERACT III (34,46 % z 39,39 mil. eur), Integrovaná infraštruktúra (33,73 % z 3,949 mld. eur) a Ľudské zdroje (28,72 % z 2,217 mld. eur).

V súvislosti s efektivitou a zmysluplnosťou míňania eurofondov Remišová navrhuje zaviesť kontrolu efektivity vynaložených peňazí, aby boli každá výzva, ako aj projekt nad 1 mil. eur hodnotené z pohľadu hodnoty za peniaze. Treba tiež podľa nej odstrániť neefektívny postup dokladovania drobných výdavkov, ktorý zaťažuje obe strany a vo väčšej miere umožniť paušálne výdavky, ako je to v niektorých iných krajinách. Poslankyňa mieni, že to by znížilo chybovosť a urýchlilo celý proces.