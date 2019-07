Poslanci sa zúčastnia pochodov v Bratislave: Kto pôjde na Pride a kto na pochod za rodinu?

Blahová verí, že Dúhový pochod prebehne tak ako po iné roky v priateľskej atmosfére. "Na rozdiel od iných krajín, kde sa podarilo chrániť práva tejto menšiny, je Dúhový pochod na Slovensku vážnym apelom na toleranciu väčšinovej spoločnosti nielen voči menšinám z hľadiska ich partnerského a rodinného života a prežívania vlastnej identity, ale aj voči tým, ktorí stoja na ich strane," pokračuje Blahová.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

"OĽaNO vníma obidve podujatia ako legálnu občiansku iniciatívu. Naše hnutie je známe pro-rodinným postojom a presadzuje rodinnú politiku," informoval hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky. Viacerí predstavitelia hnutia boli účastníkmi predošlých pochodov Hrdí na rodinu, povedal Bystriansky. Účasť na pochodoch je pre Sme rodinu individuálnou záležitosťou. "Naši poslanci, ako aj členovia či sympatizanti hnutia Sme rodina Boris Kollár sa zúčastnia podujatia Hrdí na rodinu ako súkromné osoby, spolu so svojimi rodinami," uviedla Michaela Jurcová z tlačového oddelenia Sme rodina.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"V morálnych otázkach nemienime usmerniť našich spolustraníkov, ale necháme to na ich vlastné svedomie," povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnárová. Most-Híd si myslí, že LGBTI komunita má právo na to, aby pozornosť spoločnosti upriamila na tie obmedzenia, pre ktoré sa cíti menej komfortne ako väčšina. „Ak je pán Chromík presvedčený o tom, že snaha o odstránenie týchto obmedzení má negatívny vplyv na manželstvo, ktoré chráni aj Ústava SR, má právo na to, aby členov a podporovateľov Aliancie za rodinu aj tento rok aktivizoval práve v čase konania Dúhového pochodu,“ uviedla Debnárová.

Prezidentka Zuzana Čaputová ani predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) sa nezúčastnia na pochode Hrdí za rodinu ani na Dúhovom Pride. Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) sa chystá na podujatie Hrdí za rodinu. LGBTI aktivisti a tiež zástancovia rodiny budú v sobotu (20. 7.) pochodovať v Bratislave. Na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční Dúhový Pride, centrom hlavného mesta budú pochodovať aj aktivisti v rámci podujatia Hrdí na rodinu.