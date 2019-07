Fico rieši nové bývanie: Už žiadny byt v Bonaparte, po lete má prísť k zásadnej zmene

"Hľadám si bývanie, ja si to chcem v lete vyriešiť. Už nechcem byť od septembra konfrontovaný s touto témou. Robím na tom veľmi intenzívne," povedal na dnešnej tlačovej besede expremiér. Dlhodobo si prenajíma byt v komplexe Bonaparte od odsúdeného Ladislava Bašternáka. Pred komplexom sa viackrát konali protesty, ktoré organizovala opozícia. Na protestoch vyzývali politici aj široká verejnosť Fica, aby sa vysťahoval z bytu daňového podvodníka.

Komplex Bonaparte Zdroj: Topky/Maarty

Bašternákovi v marci potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku. Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného. Bašternák ešte pred rozsudkom previedol všetky nehnuteľnosti na manželku a ďalšie spriaznené osoby. V osobnom vlastníctve mu zostal iba byt v komplexe Bonaparte, ktorý obýva bývalý premiér, v súčasnosti poslanec Národnej rady SR Robert Fico (Smer-SD). Súd na zostatkový majetok podnikateľa v máji vyhlásil konkurz.

Fico vyzval Kalavskú, aby mu vysvetlila princíp stratifikácie nemocníc

Predseda Smeru-SD Robert Fico vyzval ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby mu vysvetlila, čo je podstatou projektu stratifikácie slovenských nemocníc. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že niektoré rozhodnutia si vyžadujú politické posúdenie.

Fico tvrdí, že Kalavská mu doposiaľ nevysvetlila, čo je cieľom stratifikácie a rovnako mu nepovedala ani to, aké sú riziká doposiaľ najväčšej reformy slovenského zdravotníctva za posledných 30 rokov. "Ak je riziko, že súčasťou stratifikácie môže byť aj rušenie nemocníc, takéto rozhodnutie a takéto riziko si vyžaduje politické posúdenie. My sme zatiaľ v Smere-SD nerokovali na tému, aké dôsledky môže mať stratifikácia," povedal s dôvetkom, že doteraz sa témou nezaoberali ani na Koaličnej rade.

Andrea Kalavská Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Podľa Fica do Národnej rady SR len tak nemôže prísť zákon bez toho, aby koaliční partneri, a najmä strana, ktorá takýto návrh cez svojho ministra predkladá, nevedeli, aké dôsledky to bude mať. "Ak nás niekto presvedčí, že stratifikácia je užitočná, dobrá reforma, všetkými desiatimi ju podporíme. Ale ak jediným viditeľným výsledkom stratifikácie bude to, že štyri mesiace pred voľbami sa budú rušiť nemocnice, ako politický líder strany mám určitú mieru zodpovednosti," dodal Fico s tým, že projekt nateraz ani neodmieta, ale ani nepodporuje.

Kalavská je pripravená

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) je spolu so svojím tímom pripravená detailne vysvetliť predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi projekt stratifikácie slovenských nemocníc. Obe kancelárie si už dohodli termín stretnutia. Potvrdila to hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

"Chceme ubezpečiť, že materiál stratifikácie nie je o rušení nemocníc, ale o nastavovaní parametrov kvality. Projekt by do systému po prvýkrát v histórií Slovenska priniesol merateľné kritériá výsledkov liečby, vďaka čomu by sa mala zlepšiť kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Zároveň zadefinuje pravidlá pre novú minimálnu sieť nemocníc, ktorá sa oproti súčasnosti práve naopak niekoľkonásobne zvýši," priblížilo ministerstvo.

Ako ďalej Eliášová vysvetlila, v súčasnosti je minimálna sieť nastavená len na 13 všeobecných nemocníc, ktoré majú zákonom stanovenú garanciu zazmluvnenia. Stratifikácia by ich počet mala zvýšiť na najmenej 46, a to v optimálnom rozložení po celom Slovensku. Zmeny by boli podľa MZ SR implementované postupne, a to v horizonte 11 rokov, pričom všetky zdravotnícke zariadenia by boli na rovnakej štartovacej čiare a mali prechodné obdobie na splnenie kritérií.

"Stratifikácia by pacientom priniesla kvalitnú, bezpečnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť a zvýšila by efektivitu vynakladaných zdrojov na ústavnú zdravotnú starostlivosť," akcentuje rezort zdravotníctva.

Ľuboš Blaha má Ficovu podporu

Poslanec NR SR za stranu Smer-SD Ľuboš Blaha má podporu predsedu strany Roberta Fica. "Ak bude potrebovať podporu zo strany Smeru-SD aj z hľadiska právnej podpory, tak ju dostane," povedal Fico na dnešnej tlačovej besede. Reagoval tak na to, že firma Eset podala žalobu na Blahu za jeho vyjadrenia na adresu firmy.

Ľuboš Blaha Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ak Eset chce podať na niekoho žalobu, mal by ju podľa Fica podať na ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie. "My dnes veríme hocičomu, čo napíše ministerstvo zahraničných vecí USA. Hocijaký drbko z lesa, prepáčte za výraz, z tretieho sektora niečo povie, objaví sa to v správe od USA a berie sa to ako hotová vec. Pokiaľ viem, ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie nespolupracuje s tretím sektorom na Slovensku a v správe ministerstva sa objavila informácia, že Eset je napojený na CIA," uviedol Fico. Eset je podľa ruského ministerstva zahraničných vecí napojený na americké tajné služby. Písal o tom denník SME.

Denník SME v nedeľu informoval, že firma Eset podala žalobu na poslanca Národnej rady SR za Smer-SD Ľuboša Blahu za jeho vyjadrenia na adresu firmy. Firma ešte začiatkom mája poslala Blahovi predžalobnú výzvu, keďže ich podľa predstaviteľov Esetu na sociálnych sieťach dlhší čas dráždil. Blaha na svojom facebookovom profile napríklad Eset kritizoval a jej majiteľov označoval za oligarchov, ktorí vlastnia médiá a platia viacerých politikov. O Esete natočil sériu videí, v ktorých sa snaží firmu zdiskreditovať. Napríklad v nich tvrdí, že Eset je napojený na americkú tajnú službu.