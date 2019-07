Fico poslal list Bugárovi a Dankovi, minimálna mzda opäť stúpne: Smer podporí aj stratifikáciu nemocníc

Fico uviedol, že šéf rezortu práce Ján Richter oznámil sociálnym partnertom, že navrhuje vláde SR, aby schválila minimálnu mzdu vo výške 580 eur. Dôvodom bolo to, že sa nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2020. „Ide o zvýšenie o 60 eur, čo je pomerne významné. Oceňujem postoj ministerstva práce, ktoré je medzi dvoma mlynskými kameňmi - zamestnancami a zamestnávateľmi,“ povedal na úvod.

Listy Bugárovi a Dankovi

„V tomto okamihu sú doručované listy predsedovi SNS Dankovi a predsedovi Mosta-Híd Bugárovi, v ktorom im navrhujem, aby sme spoločne zvážili iný prístup k určovaniu výšky minimálnej mzdy.“ Fico pritom vychádzal z programového vyhlásenia vlády, v ktorom je jasný záväzok, že bude každý rok minimálnu mzdu zvyšovať. Vychádza aj zo záveru, že Európska sociálna charta hovorí o minimálnej mzde vo výške 60% z priemerného zárobku. Kolegom z koalície predložil návrh príslušnej novelizácie.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Zároveň uviedol, že v strane Smer sú presvedčení, že už v roku 2020 by mohla byť minimálne mzda až vo výške 600 eur. „Platí však, že stále sa za minimálnu mzdu neoplatí pracovať. Ak to porovnáme s dávkami, ktoré ľudia dostávajú, stále je to málo. Musíme spraviť rozdiel medzi tými, ktorí pracujú a nepracujú. Musí sa oplatiť pracovať.“

Reakcia SNS: S návrhom súhlasia

SNS je nielen za nové nastavenie výšky minimálnej mzdy, ale aj za nové nastavenie výšky minimálneho dôchodku. „SNS súhlasí s návrhom nášho koaličného partnera stanoviť výšku minimálnej mzdy tak, že bude predstavovať najmenej 60% z priemerného zárobku v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Tento návrh podporíme, ak naši koaliční partneri podporia návrh SNS o novom nastavení výpočtu minimálneho dôchodku,“ uviedla v stanovsku strany Zuzana Škopcová.

Zdroj: Topky.sk / Maarty

Pre SNS je dôležité nastaviť nový systém minimálneho dôchodku. „Detaily predstaví strana na koaličnej rade partnerom aj s prepočtami. Strana SNS chce úplne zmeniť systém minimálneho dôchodku. Aj minimálny dôchodok musíme nastaviť percentuálne bez krátenia ako minimálnu mzdu. Ľudia nemôžu dostávať pri odpracovaných tridsiatich rokoch ca. 270 eur dôchodok. To sa musí principiálne zmeniť. Pri odpracovaní 30 rokov musí byť dôchodok stanovený bez krátenia. Po 30 rokoch odpracovania musí byť dôchodok 35 % z priemernej mzdy bez krátenia.“

Smer podporí ústavný zákon o stratifikácii nemocníc

Koaličná strana Smer podporí ústavný zákon o stratifikácii nemocníc. "Stratifikácia je vážna vec, ak ministerka predkladá ústavný zákon, my samozrejme ústavný zákon podporíme," povedal Fico. Pripomenul, že myšlienka ústavného zákona vznikla na pôde Smeru-SD. Pri niektorých vážnych rozhodnutiach v zdravotníctve podľa neho treba širšiu podporu ako len 76 poslaneckých hlasov. Na prijatie ústavného zákona treba v parlamente aspoň 90 hlasov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) predložila návrh reformy slovenských nemocníc formou ústavného zákona do medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo avizovalo, že reforma si vyžiada ešte novelizáciu viacerých zákonov a vládnych nariadení. Šéfka rezortu chce, aby sa na projekte stratifikácie dohodlo celé politické spektrum, na čom sa dohodla s Ficom.

Podporu reforme už avizovali vládny Most-Híd aj opozičná SaS. Projekt by mala ministerka predložiť vláde na rokovanie 21. augusta. Vyzvala preto koaličné aj opozičné strany, aby sa dohodli na podpore jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné roky. Dodala, že je ochotná rokovať so zástupcami politických strán.

Fico nevidí dôvod na jeho vypočutie

Fico sa vyjadril aj ku kauze kupovania hlasov poslancov pri voľbe generálneho prokurátora v rokoch 2010 - 2012. Nevidí dôvod na to, aby bol predvolaný na výsluch. Tvrdí, že je to problém vlády Ivety Radičovej, ktorá bola vtedy premiérkou, a Smer-SD s tým nemá nič spoločné. „Nerozumiem, prečo by sme mali byť my kontaktovaní v tejto veci,“ povedal Fico s tým, že kupovanie poslancov sa týkalo vtedajšej vládnej koalície. Poukázal na fotenie si lístkov a ich kontrolovanie medzi vtedajšími koaličnými poslancami. Fico nevidí dôvod, prečo by mal niekto predvolať na výsluch práve jeho. „My s tým nemáme absolútne nič spoločné,“ zdôraznil.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Je absolútne evidentné, že takzvaná protikorupčná koalícia, takto si hovoria súčasné opozičné strany, má jeden veľký problém, a to korupciu,“ povedal Erik Tomáš. Tvrdí, že korumpovaní mali byť vtedy práve poslanci vtedajšej koalície. Tomáš tiež poukázal na rozhovor Richarda Sulíka s podnikateľom Marianom Kočnerom, ktorí sa dohadovali na voľbe generálneho prokurátora. „Lietali tam sumy 300-tisíc eur, ale bolo to v kontexte koaličných poslancov,“ dodal.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák ​

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) začal znova vyšetrovať údajné kupovanie poslancov pri voľbe generálneho prokurátora počas vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010 - 2012. Informácie o korupcii má z vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka. Potvrdila to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. Na obnovenie vyšetrovania poukázala TV JOJ.

Pri vtedajšej voľbe navrhol na post generálneho prokurátora Dobroslava Trnku poslanec SDKÚ Stanislav Janiš. Ten pre TV JOJ odmietol trestné stíhanie komentovať s tým, že sú to hlúposti. Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR 9. mája 2011 potvrdil, že polícia zastavila trestné stíhanie týkajúce sa podozrenia z kupovania hlasov poslancov pri novembrovej voľbe generálneho prokurátora v Národnej rade SR v roku 2010. Polícia stíhanie zastavila z dôvodu, že skutok sa nestal.