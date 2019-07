Už žiadne Bonaparte? FOTO Premiérovi a predsedovi parlamentu kúpi štát tieto vily v Bratislave

BRATISLAVA - Slovenský premiér bude môcť bývať vo vile na Mudroňovej ulici 47, predseda Národnej rady (NR) SR v dome na Gorazdovej 27. Vyplýva to z návrhu rezortu diplomacie na trvalé zabezpečenie nehnuteľností pre najvyšších ústavných činiteľov, ktorý v stredu schválila vláda. Postup pri zabezpečovaní priestorov pre prezidenta SR chcelo ministerstvo dohodnúť až po inaugurácii Zuzany Čaputovej, bližšie informácie zatiaľ neuvádza.

Budovy by mali podľa materiálu prejsť zo štátom vlastnenej Správy služieb diplomatického zboru (SSDZ) priamo do vlastníctva štátu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR to vysvetľuje snahou vyriešiť bývanie najvyšších ústavných činiteľov natrvalo. Prevod vlastníckych práv však nastane až po skončení nájomného vzťahu súčasných nájomcov nehnuteľností.

Vila na Mudroňovej ulici je podľa stránky SSDZ bývalá Lettrichova vila - vila ministra pre Slovensko z čias prvej Československej republiky. V rokoch 2008 až 2010 sa uskutočnila rekonštrukcia, počas ktorej v nej pribudli výťah, podzemný bazén a wellness centrum. V súčasnosti slúži ako sídlo Veľvyslanectva Kórejskej republiky a jej trhovú hodnotu podľa materiálu znalec určil na 4,2 milióna eur.

Rezidenčný objekt, v ktorom by mal bývať predseda Národnej rady SR, sa nachádza vo vilovej štvrti Horský park a znalec jeho cenu určil takmer na 2,6 milióna eur. "Ide o štvorpodlažný objekt so suterénom a tromi nadzemnými podlažiami so stanovou strechou vybudovaným v roku 1943. K budove patrí rozsiahly pozemok s výmerou 1831 štvorcových metrov. Objekt v rokoch 2001 - 2002 prešiel významnou rekonštrukciou a patrí medzi reprezentačné objekty svojho druhu," uvádza SSDZ.

Úlohu nájsť reprezentačné priestory pre najvyšších ústavných činiteľov dostal šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) ešte v lete minulého roka. Návrh do medzirezortného pripomienkového konania na základe rokovaní s Úradom vlády SR a Kanceláriou NR SR predložil koncom apríla 2019. Lajčák pred rokovaním vlády potvrdil, že už pred rokmi podporoval bývanie pre premiéra a predsedu vlády.

"Najvyšší ústavní činitelia by mali mať reprezentatívne bývanie, ktoré spĺňa aj bezpečnostné požiadavky," povedal Lajčák. Na otázku bývania prezidentky SR Zuzany Čaputovej šéf slovenskej diplomacie uviedol, že bude s ňou o tom hovoriť. "Pokiaľ má záujem, aby sme riešili podobným spôsobom aj jej bývanie, tak sme pripravení jej vyjsť v ústrety. Je potrebné vyriešiť aj osud vily, ktorá patrí prezidentskej kancelárii," uzavrel Lajčák.