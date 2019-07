Kukan v drsnom konflikte s predsedom výboru: Ostré slová o d**nutom jakobínovi, reakcia ľudí

BRATISLAVA - Slovná vojna, akú na slovenskej politickej scéne často nevidíme. Takto by sa dal charakterizovať slovný konflikt medzi predsedom Výboru pre európskej záležitosti Ľubošom Blahom a bývalým ministrom zahraničných vecí a dlhoročným diplomatom Eduardom Kukanom. Tí sa na sociálnej sieti do seba poriadne pustili.

Všetko sa to začalo Kukanovou kritikou Blahu, keď sa pre portál Aktuality.sk vyjadril, že predseda SNS Andrej Danko a predseda Výboru pre európske záležitosti škodia Slovensku. To do značnej miery vyburcovalo atmosféru u známeho člena strany Smer. Ten kritikou na adresu Kukana nešetril. Blaha pritom na sociálnej sieti nevynechal ani slová o pôvode rodiny Kukanovcov. Prizvukoval pritom, že práve Kukan stál na strane socializmu za bývalého režimu.

Kukan doslova zúril

Kukan dopredu priznal, že očakával skorú reakciu Blahu na jeho slová, no sám ostal zaskočený. "Čakal som reakciu, hodnú jeho mena. Ale to, čo tento d**nutý jakobín popísal vo svojom príspevku, prekračuje všetky medze," píše v statuse rozčúlený bývalý šéf rezortu diplomacie.

Nepovšimnutá nezostala ani narážka na Kukanov pôvod. "Blaha sa vysmieva môjmu pôvodu. To môže iba hlupák. A chcem mu tiež povedať, že medzi tými bírešmi, o ktorých sa on tak opovržlivo vyjadruje, boli mnohí statoční, charakterní ľudia. Tým on, s jeho dočista pokriveným charakterom, nesiaha ani po kolená," pokračoval Kukan.

Svoju odpoveď uzatvára ostrou kritikou Blahu. "Mnohé veci, čo Blaha spomína a chce ma nimi zhodiť, sú klamstvá. On to veľmi dobre vie, ale uráža. Bezcharakterne, primitívne, podlo a zákerne. Proste je to h**zel. O osobných urážkach, ku ktorým sa nehanbí uchýliť, netreba diskutovať. Tie sa medzi chlapmi riešia pár údermi do zubov," zaútočil odvetne Kukan na sociálnej sieti.

Rôzne reakcie

Odozva na Kukanov status bola rôznorodá. Boli takí, ktorí bývalého ministra chválili, no aj takí, ktorým slovník neimponoval vzhľadom na jeho diplomatické postavenie.

"Tak tento slovník mi k p. Kukanovi vôbec nesedí," píše sa v jednom z kritických komentárov. "Slovník hodný dláždiča," uviedol jeden z ďalších diskutujúcich pod statusom. Našli sa aj ľudia, ktorí si status doslova vychutnali. "Veľmi dobre ste ohodnotili toho pána. Krásny deň bez hlupákov," prezentuje svoj spokojný názor ďalší diskutujúci.