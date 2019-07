Richard Sulík je nespochybniteľný líder SaS, myslí si Klus

BRATISLAVA - Richard Sulík je nespochybniteľný líder strany Sloboda a Solidarita (SaS). Myslí si to tímlíder SaS pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus.

„Svedčia o tom nielen čísla, ktoré kedy dosiahol vo voľbách, ale aj atmosféra vo vnútri strany. Diskutujeme o tom, akým smerom sa má strana uberať, aj kto ju má viesť. Verím tomu, že do volieb je táto otázka jasne vyriešená. Teraz potiahneme za jeden povraz a po úspešných voľbách sa môžeme baviť aj o vnútorných zmenách v strane," uviedol opozičný poslanec Národnej rady SR.

Klus tvrdí, že predvolebná kampaň sa začína deň po voľbách. „Takže my sme ju začali 7. marca 2016," povedal. Podľa neho sa strana SaS za tie roky snažila urobiť všetko preto, aby dala ľuďom inú alternatívu, ako spravovať veci verejné. „Máme vypracovaný program a máme aj nositeľov programu. Teraz je to o tom, aby sme presvedčili ľudí, že zdravý rozum je najlepší recept," uviedol.

Súčasný líder SaS Richard Sulík ponúkol svoje miesto lídra strany aj miesto lídra na kandidátke do parlamentných volieb 2020 Robertovi Mistríkovi. Ten ponuku odmietol a SaS povedie do nadchádzajúcich parlamentných volieb súčasný líder SaS Sulík. Povedal to na výročnom kongrese strany 22. júna Sulík. Mistrík je zakladajúci člen SaS a podľa Sulíka „svedomie strany“, v marci kandidoval za prezidenta SR.