Vallova parkovacia politika je pod paľbou kritiky: Na paškál si ju zobral bývalý primátor

Nesrovnal predovšetkým kritizuje fakt, že všeobecné záväzné nariadenie o parkovaní už bolo predtým vypracované. „VZN o parkovaní platí od decembra 2017. Bolo starostlivo pripravené odborníkmi v spolupráci s mestskými časťami. Stačí ho len spustiť,“ uviedol Ivo Nesrovnal.

Čítajte aj: PRÁVE TERAZ Bratislavskí poslanci schválili parkovaciu politiku: Toto je dátum spustenia

Podľa Nesrovnala si Bratislavčania zaslúžia odbornejšiu argumentáciu na zahodenie tak veľkej práce, akou bola príprava a schválenie VZN o parkovaní v decembri 2016. „Prax automatickej negácie práce predchodcov oprávnene kritizoval Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), ktorého predstaviteľ Ctibor Košťál teraz riadi magistrát,“ uvádza Nesrovnal.

Ivo Nesrovnal Zdroj: TASR/Michal Svítok

Nová parkovacia politika dáva mestským častiam právo rozhodnúť, kde vytvoria rezidentské zóny. Bývalý primátor to považuje za neférové riešenie voči Bratislavčanom. „Mesto musí s každou mestskou časťou uzatvoriť separátnu zmluvu, čím sú obyvatelia Bratislavy vydaní napospas vrtochom mestských častí. A tie si za spoluprácu určite niečo vypýtajú, spravidla financie a majetok hlavného mesta. Mesto bude rukojemníkom mestských častí," dodal Nesrovnal

Obrovský záväzok

Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo oceňuje, že po mnohých neúspešných pokusoch o reguláciu parkovania mesto konečne prijalo a schválilo VZN o parkovacej politike. „Je to pre nás obrovský záväzok, aby sme v zostávajúcom čase do spustenia parkovacej politiky urobili maximum pre to, aby sa s naším návrhom aj dnes kritická časť verejnosti stotožnila,“ povedal Vallo.

Matús Vallo Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Nová pravidlá parkovania v Bratislave začnú platiť od 1. januára 2021. Dovtedy chce mesto budovať parkovacie miesta v rezidentských zónach, záchytné parkoviská a zlepšiť mestskú hromadnú dopravu. „Za tak dlhú dobu sa môže všetko niekoľkokrát zmeniť. Vyzerá to ako hra, aby sa vlk nažral a koza ostala celá. Aj niečo navonok akože schváliť, splniť si povinnosť, ale vlastne sa nič nedeje, aj tak to neplatí. Bude zaujímavé sledovať, ktorý z poslancov a poslankýň budú horlivo zavádzať spoplatnenie parkovania v predvolebnom roku 2021,“ uzatvára Ivo Nesrovnal.