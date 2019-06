Sulík ponúkol miesto šéfa SaS Mistríkovi, ten to odmietol: Týmto debata o lídrovi skončila

BRATISLAVA - Stranu Sloboda a Solidarita povedie do nadchádzajúcich parlamentných volieb jej súčasný predseda Richard Sulík. Miesto predsedu strany a líderské miesto na kandidátke ponúkol Robertovi Mistríkovi. Ako uviedol Sulík v sobotu na Kongrese strany SaS v Bratislave, ten to však odmietol.

"Robert Mistrík dostal ponuku a rozhodol sa ju z osobných dôvodov neprijať," povedal Sulík. Jeho odmietnutie neprijal Sulík s radosťou ani smútkom, ale ako fakt, na základe ktorého považuje debatu o volebnom lídrovi za ukončenú. Poznamenal, že do najbližších parlamentných volieb povedie stranu ako jej predseda on. "Dovtedy čakám, že sa strana zomkne za jej predsedom a volebným lídrom," poznamenal Sulík.

Predseda SaS poukázal na to, že všetko je v horšom stave ako v roku 2006, kedy prevzal krajinu Smer-SD. Podľa neho strana pozná problémy ľudí a má aj riešenia, ktoré sú podľa neho "poctivé a funkčné". "Máme odhodlanie spraviť našu krajinu lepšou. Všetko sme si museli oddrieť," poznamenal Sulík.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Predseda liberálov počas príhovoru uviedol, že strana bude bojovať, aby čím viac z ich riešení dokázali aj presadiť. "Na to sme vznikli a desať rokov sa pripravovali," povedal Sulík. Ako doplnil, zloženie kandidátky strany do parlamentných volieb by chcel zostaviť z členov strany. Poukázal aj na to, že s riešeniami pôjde strana medzi ľudí.

Musíme sa zmobilizovať

"Do volieb zostáva niekoľko mesiacov a musíme znovu dokázať, že myšlienky modernej liberálnej pravice majú na Slovensku svoje miesto," povedala podpredsedníčka strany Jana Kiššová. Verí, že sa strane vráti dôvera voličov, ktorých stratili a postupne strácajú. Poukázala aj na to, že v súčasnosti sa prehodnocujú chyby strany.

Zdroj: Jan Zemiar

"Musíme sa zmobilizovať a zomknúť sa okolo idey, na základe ktorej sme vznikli a vyvarovať sa chýb, o ktorých vieme, že chybami sú. Verím, že budeme mať silu aspoň interne ich pomenovať," uviedla Kiššová. Podľa nej osobitná zodpovednosť leží na predsedovi strany.

Mistrík vo svojom prejave SaS poradil, že ak sa chce strana posunúť dopredu, musí meniť optiku a otvárať aj nové témy. "Kto nenaskočí v politike na ducha doby, je odsúdený na zánik," vyhlásil Mistrík. Ako doplnil, "na rozdiel od iných otcov zakladateľov Richard nie je na stoličke prilepený a odchod pre neho nie je tabu."