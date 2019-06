MIMORIADNE Hrozí koniec vlády! Pellegrini vraj zvažuje odchod

BRATISLAVA – Predseda vlády SR Peter Pellegrini má záujem o post predsedu Európskej rady. Uvádza sa to na webovom portáli denníka Pravda. Na tomto poste je do jesene tohto roka Donald Tusk z Poľska.

„Denník Pravda získal informáciu o ambícii Pellegriniho pred necelým týždňom. Postupným overovaním sa ukázalo, že je to naozaj tak. Priebežne to potvrdili tri od seba nezávislé vysokopostavené zdroje z krajín Visegrádskej štvorky,“ píše sa na webovom portáli denníka.

O novom obsadzovaní postov v Bruseli sa začalo hovoriť po nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu. Keby sa Pellegrini stal predsedom Európskej rady, odišiel by zo slovenskej vlády nielen on, automaticky by rezignovali jej ostatní členovia. Keď totiž premiér podá demisiu, tak podľa Ústavy SR odstúpia všetci ministri.

"V takom prípade by bolo otázne, či by ešte pokračovala súčasná koalícia Smeru, Slovenskej národnej strany a Mosta-Híd, pretože riadny termín parlamentných volieb pripadá na koniec februára alebo začiatok marca budúceho roku. Mohli by sa uskutočniť predčasné voľby, ale toto je iba obyčajná špekulácia, lebo nemožno nijako predvídať vývoj udalostí," uvádza sa na stránke denníka.