Fínske predsedníctvo v Rade EÚ bude zelené: Na Slovensku zorganizuje dva semináre

Kompenzácie emisií uhlíka spôsobených leteckou dopravou na stretnutia Rady EÚ v Helsinkách a Bruseli budú podľa veľvyslanca Fínov stáť asi pol milióna eur. "To tiež znamená, že sme upustili od rozdávania akýchkoľvek tradičných predsedníckych darčekov. Chceme tieto peniaze použiť na lepší účel," vysvetlil Pesola, podľa ktorého chce Fínsko dokázať, že predsedníctvo sa dá spraviť aj udržateľne a s nižšou uhlíkovou stopou.

Fínsko chce tiež podporiť koncept obehového hospodárstva. Na odľahčenie veľvyslanec uviedol príklad s logom súčasného fínskeho predsedníctva, ktoré je v podstate recyklované. Fínsko ho použilo už pri predsedníctve v roku 2006 a tento rok ho iba mierne upravilo. V oblasti životného prostredia má Fínsko aj ďalšie ciele, napríklad posilniť pozíciu EÚ ako globálneho lídra v boji proti klimatickej zmene.

V znižovaní emisií chce ísť Fínsko príkladom, uhlíkovú neutralitu preto plánuje dosiahnuť už v roku 2035. Pre EÚ ako celok podporuje termín 2050. Jedným z konkrétnych krokov, ako to dosiahnuť, je podľa Fínska do konca roku 2019 v rámci Rady EÚ identifikovať kľúčové zložky dlhodobej klimatickej stratégie. Konkrétnymi krokmi chce fínske predsedníctvo riešiť aj vyjednávania o viacročnom finančnom rámci, ktoré EÚ čakajú.

"Členským štátom pošleme otázky a budeme s nimi rokovať bilaterálne, aby sme zistili, či je vôľa a možnosti hýbať s konkrétnymi číslami," opísal veľvyslanec. K dohode by podľa neho EÚ mohla dospieť do konca roka. Fínsko sa oficiálne ujalo polročného rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ 1. júla. Prevzalo ho od Rumunska. Heslom súčasného predsedníctva je "udržateľná Európa - udržateľná budúcnosť". Pre Fínsko ide už o tretie predsedníctvo v Rade EÚ od roku 1995, keď táto severská krajina vstúpila do EÚ.