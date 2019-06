Výbor pre bezpečnosť sa zhodol na navýšení dôchodku pre politických väzňov

Novela zákona by mala prilepšiť dôchodcom a rodinám, ktorých v minulosti väznil komunistický režim z politických dôvodov. Ľudia, ktorí strávili vo väzení päť rokov, by si tak mohli prilepšiť k dôchodku až o vyše 100 eur, tí, ktorí boli väznení rok, o 23,9 eura. Ide o návrh skupiny poslancov Antona Hrnka, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Magdalény Kuciaňovej a Juraja Soboňu (všetci SNS).

„Je povinnosťou súčasných generácii mierniť krivdy, ktoré boli spáchané na odporcoch komunistického režimu a ich blízkych osobách v období totality. Vzhľadom na to, že ekonomika Slovenskej republiky má v súčasnosti rastúci trend, máme za to, že tieto ekonomické výsledky by mali pocítiť aj osoby, ktoré za slobodu a demokraciu bojovali v tých najzložitejších časoch perzekúcie a totality," uvádza sa v dôvodovej správe zákona.