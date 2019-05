Eurovoľby sú v plnom prúde: Odvolili viaceré krajiny, dnes je na rade Slovensko

BRATISLAVA - Slovensko dnes po takmer dvoch mesiacoch opäť pristúpi k volebným urnám. Tentokrát si budeme voliť poslancov do europarlamentu. Občania si môžu vyberať kandidátov z 31 politických subjektov. Volebné miestnosti budú otvorené od siedmej ráno do desiatej večer. Prvé neoficiálne výsledky by mali byť známe v nedeľu po jedenástej. Prečítajte si, ako správne odvoliť.

Zástupcov do Európskeho parlamentu si budeme voliť už túto sobotu. Ako prví si volili svojich zástupcov Holanďania a Briti, včera pokračovali Česi a Íri. Potrvajú až do nedele a prvé predbežné výsledky budú známe v nedeľu pred polnocou. Eurovoľby zakončí v nedeľu o jedenástej večer Taliansko. Prvé výsledky na základe takzvaných exit pollov by mohli byť známe v nedeľu okolo 23. 15.

Kto môže ísť voliť?

Voliť môže ísť každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenska, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Toto právo však majú aj Slováci, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku či v inom členskom štáte Európskej únie. Podmienkou je, že v čase eurovolieb musia byť fyzicky na Slovensku.

Zdroj: Getty Images

Zástupcov do Európskeho parlamentu môžu na Slovensku voliť tiež príslušníci iných členských štátov nad 18 rokov, ktorí majú na území SR trvalý pobyt. Musia však požiadať o zápis do zoznamu voličov obec alebo mesto, v ktorom majú nahlásený trvalý pobyt.

Kde je možné voliť?

Voličom je pridelená príslušná volebná miestnosť podľa adresy ich trvalého bydliska. Ak by sa volič v tom čase nenachádzal v mieste trvalého pobytu, môže požiadať o voličský preukaz a voliť v ľubovoľnej volebnej miestnosti na území Slovenska. Ak je volič zapísaný v zozname voličov, obecný úrad mu doručí oznámenie o čase a mieste konania volieb. Oznámenie obsahuje číslo volebného okrsku, adresu volebnej miestnosti a informácie o úprave hlasovacieho lístka.

Zdroj: SITA

Ako správne odovzdať svoj hlas

Po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie. Ak má hlasovací preukaz, musí ho predložiť spolu s občianskym alebo pobytovým preukazom. Po preukázaní sa dostane volič 31 hlasovacích lístkov a prázdnu obálku. Každý lístok predstavuje kandidátku jednej strany, hnutia alebo koalície. Prevzatie je povinný potvrdiť vlastnoručným podpisom.

Eurovoľby v Holandsku. Odvolil aj Mark Rutte. Zdroj: SITA/Phil Nijhuis

Hlasovať je možné jedine v priestore, ktorý je na to vo volebnej miestnosti vyhradený. Väčšinou sa hlasuje v malej kabínke, ktorá je prekrytá nepriehľadnou plachtou. Volič odovzdá platný hlas tak, že do obálky vloží lístok vybranej strany, hnutia alebo koalície. Môže do nej vložiť iba jeden lístok, v opačnom prípade bude hlas neplatný. Lístok je potrebné vložiť do obálky, zalepiť ju a vhodiť do označenej volebnej schránky.

Volič má tiež možnosť hlasovať za dvoch kandidátov danej strany, a to tak, že zakrúžkuje poradové číslo, ktoré má kandidát pred menom. Ide o tzv. preferenčné hlasy, vďaka ktorým sa môžu kandidáti posunúť v poradí vyššie. Je to na voličovi, ak nechce, nemusí zakrúžkovať nikoho. Nepoužité volebné lístky nie je možné vyniesť z volebnej miestnosti. Treba ich vhodiť do špeciálnej schránky, inak hrozí pokuta vo výške 33 €. Ak sa volič pri odovzdávaní hlasu pomýli, môže volebnú komisiu požiadať o nový volebný lístok. Nesprávne upravený lístok musí odovzdať do schránky, ktorá je na to určená.

Voliči so zdravotným postihnutím

V prípade, že volič nie je schopný sám odovzdať hlas, musí to oznámiť komisii a do volebnej kabínky s ním môže ísť osoba, ktorá mu pomôže. Nesmie to však byť člen volebnej komisie. Ak má volič zdravotné problémy, pre ktoré sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať volebnú komisiu s prenosnou urnou, aby prišli k nemu domov. Oznámiť to stačí aj telefonicky v deň volieb. Volič nemá k dispozícii možnosť voliť prostredníctvom pošty, zástupcu ani elektronicky.

Zdroj: SITA/Phil Nijhuis

Voľby do europarlamentu začali

Štvordňový celoeurópsky volebný maratón, ktorý rozhodne o novom zložení Európskeho parlamentu (EP), sa začal vo štvrtok. Únijné voľby sa začali vo štvrtok v Holandsku a v Spojenom kráľovstve. Väčšina z 28 štátov EÚ má hlasovanie naplánované na sobotu a nedeľu. V Írsku a Českej republike pokračovali voľby v piatok. V Írsku je hlasovanie jednodňové. Írska vláda sa rozhodla piatkové - 15 hodín trvajúce - voľby do EP spojiť s dôležitým referendom o zjednodušení rozvodov. Pre českých voličov ide o dvojdňové voľby.

Zdroj: SITA/AP/Peter Dejong

Nové obsadenie 751 kresiel v štrasburskom parlamente bude mať do nedele možnosť ovplyvniť zhruba 418 miliónov oprávnených voličov zo všetkých 28 členských štátov EÚ. V roku 2014 využilo svoju možnosť hlasovať takmer 43 percent Európanov. Poslanci Európskeho parlamentu pôsobia počas svojho päťročného mandátu v politických skupinách. Politické strany v jednotlivých krajinách väčšinou potvrdia svoju príslušnosť k existujúcej skupine, ale môžu ohlásiť aj úmysel vytvoriť novú frakciu.

Frakcia musí mať 25 členov

Na to, aby mohla frakcia v EP existovať, musí mať aspoň 25 členov, ktorí zastupujú aspoň štvrtinu členských štátov. V končiacom parlamente pôsobí osem politických skupín, poslanci však môžu pôsobiť aj ako nezaradení. Strany a poslanci sa k frakciám pridávajú na základe politickej orientácie.

Jeremy Corbyn (vľavo) odvolil v Británii Zdroj: SITA/AP/Andrew Matthews

Politickými skupinami v Európskom parlamente, ktoré sa nazývajú aj frakcie, sú Európska ľudová strana (EPP), Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP (S&D), Európski konzervatívci a reformisti (ECR), skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE), Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica (GUE/NGL), skupina Zelených/ Európska slobodná aliancia, skupina Európa slobody a priamej demokracie (EFD) a Európa národov a slobody (ENF). Poslanci sa radia do nich, aby mali väčší vplyv.

Slováci pôsobia vo frakcii ľudovcov, v najväčšej skupine

V najväčšej skupine – frakcii ľudovcov pôsobilo v rokoch 2014 - 2019 šesť z 13 slovenských europoslancov. Išlo o politikov zvolených za SDKÚ, KDH, SMK a Most-Híd. Členmi teda boli Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Pál Csáky a József Nagy. Štyria poslanci zvolení za Smer-SD – Monika Beňová, Monika Smolková, Vladimír Maňka a Boris Zala pôsobili vo frakcii socialistov. Do frakcie konzervatívcov a reformistov sa zaradila Jana Žitňanská (NOVA) a Branislav Škripek (OĽaNO). Šéf Slobody a Solidarity Richard Sulík najprv patril do ALDE, neskôr prestúpil ku konzervatívcom a reformistom.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Frakcie v Európskom parlamente fungujú podobne ako politické strany v národných parlamentoch. Keďže žiadna skupina nemá väčšinu, snažia sa medzi sebou dohodnúť a hľadať podporu pre svoje návrhy. V súčasnom parlamente často spolupracovali ľudovci so socialistami, spolu mali väčšinu. Očakáva sa, že po májových eurovoľbách bude parlament rozdrobenejší. Podľa prieskumov budú mať ľudovci aj socialisti menej mandátov a prídu o väčšinu na úkor antisystémových a protieurópskych síl. Svoju skupinu formuje aj taliansky minister vnútra Matteo Salvini. Zo Slovenska sa k nemu chce pridať strana Borisa Kollára Sme rodina. K Salviniho klubu chcú patriť aj Francúzska Marine Le Pen, český politik Tomio Okamura či Holanďan Geert Wilders.

Zdroj: SITA/AP/Michael Probst

Poslanci Európskeho parlamentu sa volia každých päť rokov. Európsky parlament je jediným priamo voleným medzinárodným zhromaždením na svete a jeho úlohou je zastupovať záujmy občanov EÚ na európskej úrovni. Voľby sa konajú od 23. do 26. mája, na Slovensku si 14 poslancov EP zvolíme v sobotu 25. mája. Výsledky volieb budú známe až v nedeľu, po tom, čo sa uzavrie posledná volebná miestnosť v EÚ. Hoci by v súvislosti s brexitom po novom prepočítaní mandátov malo mať Slovensko 14 poslancov, od Veľkej Británie závisí, koľkí zo zvolených poslancov odídu do Štrasburgu. Ak totiž do eurovolieb Briti z EÚ neodídu, 14. poslanec sa dočasne neujme svojho mandátu.