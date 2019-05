Návšteva Le Penovej sa zvrhla! VIDEO Vzbura antifašistov v uliciach aj v Dunaji, Kollár vytasil croissanty

Hnutie Sme rodina Borisa Kollára dnes pri príležitosti návštevy Marine Le Penovej v Bratislave usporiadalo konferenciu, ktorej sa zúčastnia aj ďalší predstavitelia európskych nacionalistických a protiimigračných strán. Le Penovú a ostatných čakala prehliadka Bratislavského hradu a Národnej rady SR. Počas konferencie sa konal aj protest proti európskym extrémistom.

Kollár vytiahol na protestujúcich croissanty

Medzitým sa poobede konal protest pred bratislavským hotelom River park, kde sa konala konferencia. Protest organizovali strany Progresívne Slovensko a SPOLU.

Kollár na protest prišiel a rozdával im croissanty s francúzskou vlajkou a popisom „ďakujeme za váš názor“. Rozvášnený dav v sprievode hudby protestoval proti európskym extrémistom. „Vítame všetkých slušných ľudí na tomto zhromaždení,“ hovoril do megafónu Kollár.

„Ja si vážim každého človeka, ktorý príde a vyjadrí svoj názor.“ Počas jeho krátkej reči dav ľudí vyjadroval svoj nesúhlas s európskymi extrémistami.

Líder sme rodina im medzitým rozdával corissanty. Účastníci zhromaždenia niesli transparenty ako „Neprejdú!“, „Sloboda je viac než národ“, „I love Europe“ alebo zástavy s preškrtnutou svastikou. Z reproduktorov púšťali smerom k hotelu hlasnú techno hudbu a takisto niekoľkí bubnovali.

Protieurópska extrémistka

Na zhromaždení sa zúčastnili aj niektorí poslanci parlamentu, napríklad Martin Poliačik alebo Miroslav Beblavý. „Pani Le Penová je protieurópska extrémistka, ktorá chcela zničiť Európsku úniu, keď to bolo populárne vo Francúzsku,“ povedal s tým, že na Slovensku nemá čo hľadať. „Zastupuje malú radikálnu menšinu,“ dodal Beblavý.

V okolí hotelového komplexu bola zvýšená prítomnosť policajných hliadok. „Dnes sa v luxusnom bratislavskom hoteli zišlo to najhoršie, čo európska politika ponúka. Nebezpeční politici ako Le Pen, ktorých jedinou zbraňou sú hnev, falošné hrozby, šírenie klamstiev a strašenie ľudí. Spájajú sily do európskych volieb, aby oslabili a rozbili spoločnú Európu. Do Bratislavy prišli na pozvanie Borisa Kollára. Žiaľ, zdá sa, že v Sme rodina si už vybrali, kam chcú patriť,“ napísala Beblavý na sociálnej sieti.

„Boli sme ich spoločne privítať a povedať im, že Slovensko politiku hnevu nepotrebuje,“ napísal ďalej s tým, že v európskych voľbách ide o veľa. „Do Európskeho parlamentu sa tlačia fašisti a rozbíjači Európy spájajú sily naprieč krajinami,“ dodal.

Historická chvíľa

Dôležitosť nadchádzajúcich európskych volieb podľa predsedníčky francúzskeho krajne pravicového Národného združenia Marine Le Penovej spočíva v nastolení rovnováhy medzi národmi a globalizáciou. Le Penová to povedala v prejave na konferencii. „Tieto európske voľby budú pre nás veľmi dôležité, bude to historická chvíľa. Chceme, aby v Európe nastala veľká politická zmena. Európa odopiera národom mať vlastný názor,“ uviedla Le Penová.

Šéfka Národného združenia kritizovala príliv migrantov do únie. „Niekedy už vo Francúzsku nespoznávame niektoré štvrte. Vy ste od toho ešte uchránení,“ uviedla Le Penová na konferencii za účasti kolegov z Grécka, Rakúska a Slovenska.

Dodala, že EÚ nemôže vnucovať členským štátom, aby sa postarali o chudobných ľudí z celého sveta. „Právo musí byť vyhradené nášmu vlastnému obyvateľstvu,“ povedala. Tvrdila tiež, že Európska únia sa mení z federálnej koncepcie na hegemóniu a zdôraznila význam slobody národov a štátov pri rozhodovaní o tom, v čom chcú spolupracovať.

Europoslanec Georg Mayer zo Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) sa vyslovil za obmedzenie kompetencií EÚ. „Naším záujmom je zmeniť Európsku úniu. Chceme zredukovať Európsku úniu. Chceme zredukovať rozpočet Európskej únie,“ povedal.

Extrémizmus je tu posledných 30 rokov

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár sa postavil proti tomu, aby kritici označovali jeho zoskupenie za extrémistické preto, že sa pridalo k spomínaným nacionalistickým a protiimigračným stranám. Členov Progresívneho Slovenska, ktorí spolu s desiatkami demonštrantov protestujú proti fašizmu na nábreží s hlučnou hudbou, označil popri Kotlebovi za ďalších extrémistov. Extrémizmus je to, čo sa na Slovensku dialo posledných 30 rokov, teda klamanie, kradnutie a podvádzanie zo strany vládnych elít.

Za extrémistov Kollár podľa vlastných slov označuje ľudí, ktorí chcú vystúpiť z Európskej únie a na druhej strane tiež „liberálov, neomarxistov a slniečkarov“. Podľa predsedu Sme rodina je cieľom politických strán združených v Hnutí za Európu národov a slobody opraviť Európsky dom, nie búrať. Na margo toho, že Le Penová chcela v minulosti, aby Francúzsko vystúpilo z Európskej únie Kollár poznamenal, že len hlupák nemení názory, pokiaľ sa menia okolnosti.

Poslanec Sme rodina Ľudovít Goga na dnešnej konferencii skonštatoval, že politické strany združené v spolku, nechcú Európu „pod americkou hegemóniou, afrikanizovanú ani pod vplyvom Číny“. „Rozhodne sme za zachovanie Európskej únie, ale chceme, aby sa zmenšil vplyv Bruselu,“ povedal s tým, že EÚ by mala život zjednodušovať a nie komplikovať.

Keď sa rozbije okno, opravíme ho, nezbúrame dom

Ešte pred protestom previedol Kollár Le Penovú po Bratislavskom hrade a po priestoroch Národnej rady SR. „My hovoríme, keď príde nejaká búrka, všetci bývame v jednom obrovskom dome. Vyvráti nám dvere, rozbije nám okno, tak predsa nebudeme búrať dom, ale opravíme okno a dvere. Toto je cieľ celého hnutia,“ povedal v parlamente počas návštevy.

Kollár plánuje ísť do spoločnej platformy a v nadchádzajúcich eurovoľbách chce získať čo najviac poslancov. „Potom chceme rekonštruovať a hlavne brániť hranice. Ochrana hraníc, ochrana tradícií a ichrana sociálnych istôt našich občanov,“ uviedol. Líder hnutia Sme rodina sa zrejme neobáva toho, či ho podpora európskych extrémistov vyradí zo slovenskej politickej scény a spolupráca s opozíciou.

Nebudem sa meniť, lebo sa to Beblavému a slniečkarom nepáči

„Ja nebudem meniť môj názor len kvôli tomu, že ma niekto hejtuje alebo nehejtuje, resp. že sa to niekomu páči alebo nepáči. Ja som konzistentný, ja som tri roky stále ten istý Boris Kollár,“ odpovedal Kollár. „Nebudem sa meniť len preto, aby sa to pánovi Beblavému alebo nejakým slniečkarom. Mňa oni nezaujímajú. My ideme konzistentne po svojom, chceme chrániť hranice, prácu našich ľudí, chceme chrániť istoty a tak ďalej. Keď oni to chcú rozvracať, mňa to nezaujíma, nech si to robia,“ povedal.

Kollár sa s nimi plánuje spojiť aj po voľbách, počas volieb aj počas celého obdobia. „Ja sa s nimi spojím aj po voľbách, aj počas volieb aj počas celého obdobia. Mňa nezaujímajú terajšie voľby,“ uviedol. Na adresu extrémizmu povedal, že každý extrém je zlý. „Aj ten liberálno-marxisticko neviem aký, ktorý chce všetko búrať a likvidovať naše tradície. To je extrém,“ dodal.

Prehliadka Bratislavského hradu a parlamentu

Zástupcovia európskych nacionalistických a protiimigračních strán vrátane predsedníčky francúzskeho krajne pravicového Národného združenia (bývalé Národného frontu) Marine Le Penovej navštívili pred konferenciou Bratislavský hrad aj parlament.

Okrem Le Penovej sa konferencie zúčastní aj europoslanec Georg Mayer zo Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) či šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktoré do frakcie vstúpilo.

Kollár na sociálnej sieti uviedol, že do Bratislavy pricestujú zástupcovia partnerských politických strán jeho hnutia. Sme rodina v parlamentných voľbáchv roku 2016 získalo 6,6 percenta hlasov, čo mu vynieslo 11 poslancov v parlamente.

Len zhruba tri mesiace po voľbách hnutie vylúčilo zo svojho poslaneckého klubu trojicu zvolených zákonodarcov, a to z dôvodu, že sa nezúčastňovali rokovaní klubu a že v parlamente hlasovali s koalíciou. Zástupcovia nacionalistických strán v rámci prebiehajúcej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu už zavítali do Prahy či Sofie.

Danko je mimo

Na Dankove vyjadrenia, že by nacionalizmus nemal rozbíjať EÚ, reagoval Kollár na sociálnej sieti. „Andrej Danko je opäť mimo realitu. Marine Le Pen sa jasne vyjadrila v minulosti, čo asi A. Danko nezachytil a rovnako to aj dnes v NR SR vyhlásila pred novinármi, že nikto nechce búrať EÚ a rovnako nikto nechce vystúpiť z EÚ, tak naozaj upozornenie A. Danka je na úrovni... nechoď v januári minulého roka von, lebo sa šmáka a je poľadovica. Andrej, ďakujem za upozornenie,“ napísal.

Nacionalizmus by nemal rozbíjať Európsku úniu

Nacionalizmus by nemal rozbíjať Európsku úniu. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko pred stretnutím opozičného hnutia Sme rodina so šéfkou Národného združenia Marine Le Penovou. „Mali by sme EÚ reformovať, pokúsiť sa opraviť to, čo nás spája. Nemali by sme dovoliť rozbitie EÚ,“ uviedol Danko, ktorý verí, že po májových eurovoľbách bude EÚ jednotnejšia.

„A že bude mať silných lídrov, ktorí budú partnermi Trumpa, Putina a budú vedieť zastupovať naše záujmy,“ doplnil Danko. Nechce hodnotiť iných politikov, ani to, že si Sme rodina robí takúto kampaň pred eurovoľbami. Zdôrazňuje však, že národné cítenie by nemalo byť egoistické. Zároveň zdôrazňuje, že je veľký rozdiel medzi vlastenectvom a nacionalizmom.

Francúzsku političku hostí Sme rodina. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár cez víkend reagoval, že je veľmi tenká hranica medzi národovectvom a nacionalizmom. „Národovec hovorí napríklad aj o ochrane tradícií. Ale nacionalista a extrémista na úkor iných. V tom je rozdiel a Le Penová to chce robiť na úkor iných,“ povedal.