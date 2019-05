Čaputovej dom obkľúčili čierne autá: Prezidentka ostáva v Pezinku, pod dohľadom budú aj susedia

Komfort vlastného bývania by vymenil len málokto. Rovnako je to aj pri prezidentoch Slovenskej republiky, ktorí uprednostnili pohodlie domova pred sťahovaním sa do hlavného mesta. Aj prezident Andrej Kiska, ktorý býva v Poprade, do Bratislavy dochádza. Rovnako chce postupovať aj novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová.

Čaputová býva v dvojdome v Pezinku so svojimi dvoma dcérami. Na ulici, na ktorej sú v radovej zástavbe navlas podobné novostavby. Dom novej prezidentky však nájdete pomerne ľahko. Parkujú pred ním čierne autá, v ktorých sedia ochrankári. Tí ju strážia 24 hodín denne. Hneď, ako nás uvideli, išli k nám a pýtali sa odkiaľ sme a čo tam robíme.

Podľa našich informácií by sa mali pred domom novej prezidentky neskôr postaviť akési unimobunky, podobné tým, ktoré má aj Gašparovič. V nich budú ochrankári, ktorí momentálne trávia čas v autách. Všetko však závisí aj od financií. Okrem toho, pod dohľadom budú aj Čaputovej susedia.

Zdroj: Jan Zemiar

Bývanie jej neponúkli

V čase, keď je ešte stále súčasný prezident Andrej Kiska v Bratislave, býva v prenajatom luxusnom byte. Ivan Gašparovič dochádzal do prezidentského paláca z Limbachu. V Prezidentskej vile, ktorá je určená na bývanie práve pre hlavu štátu, býval naposledy Rudolf Schuster. Po tom, ako v nej vybuchol kotol, ostala neobývaná a odvtedy chátra. Jej rekonštrukcia sa vyšplhala na milión eur.

Aj napriek tomu, že minister Miroslav Lajčák už našiel bývanie pre Petra Pellegriniho aj Andreja Danka, Zuzane Čaputovej ešte alternatívu v Bratislave neponúkli. "Zuzana Čaputová chce zostať síce bývať doma, zároveň jej ale ani nebola ponuknutná zatiaľ iná možnosť," povedal pre Topky Martin Burgr, hovorca Čaputovej. Lajčák by sa o tom mal s Čaputovou rozprávať v polovici júna po jej inaugurácii.

