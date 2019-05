Andrej Danko navštívi Moskvu, zúčastní sa aj na prehliadke na Červenom námestí

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v stredu 8. mája odcestuje na návštevu do Ruskej federácie. Súčasťou návštevy bude bilaterálne rokovanie s predsedom Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Vjačeslavom Viktorovičom Volodinom.

Ako informoval Dankov hovorca Tomáš Kostelník, témou rokovaní bude medziparlamentná spolupráca a tiež pripravovaná podnikateľská misia. Na nej by sa mala koncom júna podľa Kostelníka zúčastniť zhruba desiatka slovenských podnikateľov, ktorých šéf parlamentu plánuje vziať na rokovanie s ruským ministerstvom financií a následne do vytypovanej priemyselnej oblasti.

Danko sa zúčastní aj na slávnostnej prehliadke na Červenom námestí v Moskve, ktorá sa koná pri príležitosti konca druhej svetovej vojny. "Veľmi milo ma toto pozvanie prekvapilo. Je to prejav neskutočnej úcty, ktorý sa jednoducho neodmieta,“ povedal Danko.

Danko počas svojho pôsobenia na poste šéfa parlamentu cestoval do Moskvy viackrát, pričom jeho návštevy čelia kritike politickej opozície. Šéfovi národniarov vyčítajú najmä to, že jeho návštevy sú v rozpore so slovenskou pozíciou v zahraničnopolitických otázkach.