Stretnutie Pellegriniho a Trumpa: Bývalý veľvyslanec hovorí o možnom oživení vzťahov

BRATISLAVA - Nadchádzajúce prijatie predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) v Bielom dome by podľa bývalého veľvyslanca SR v USA Rastislava Káčera mohlo oživiť "trochu" zanedbané americko-stredoeurópske vzťahy. Mohlo by tiež pripomenúť pozitívnu úlohu Spojených štátov v regióne vrátane Slovenska. Poznamenal, že samotné prijatie u amerického prezidenta trvá zväčša päť až desať minút.

Káčer pripomenul, že pozvanie od Donalda Trumpa prichádza v čase 30. výročia pádu komunizmu v stredoeurópskom regióne. "Toto konkrétne stretnutie je hlavne o tom, že Spojené štáty za ostatné dva volebné cykly Baracka Obamu trošku zanedbali strednú Európu. Teraz je 30 rokov od pádu Berlínskeho múru, Zamatovej revolúcie, slobody, ktorú tento región získal vrátane Slovákov a Československa. Je to dobrý čas pripomenúť si úlohu Spojených štátov, nielen k storočnici vzniku Československa, podporenia samostatnosti, ambície Čechov a Slovákov osamostatniť sa, ale zároveň aj 30 rokov podpory slobodnej Európy, znovuzjednotenia, otvorenia Európy, zrušenia hraníc a progresu, ktorý sme mali za týchto 30 rokov," vysvetlil.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Je podľa neho veľmi dobrým signálom, že slovenský predseda vlády je po českom premiérovi druhým predstaviteľom zo stredoeurópskeho regiónu, ktorý dostal v tomto období pozvanie od amerického prezidenta.

Rokovanie zvyčajne netrvá ani hodinu

Samotné prijatie v Bielom dome je väčšinou krátke, päť- až desaťminútové stretnutie medzi štyrmi očami, súčasťou je aj rokovanie na úrovni delegácií, priblížil Káčer. "Partneri často sedia v kreslách pred krbom, je tam krátky fototermín, vymenia si pár zdvorilostných fráz. Potom sa rokuje, rokovanie môže byť čokoľvek medzi polhodinou a hodinou. Polhodina je štandard, hodina býva veľká zdvorilosť a porozumenie si partnerov," doplnil.

Bývalý veľvyslanec predpokladá, že témou diskusie partnerov by mohli byť strategické a bezpečnostné záležitosti. "Slovensko je jeden z 29 členských štátov NATO, sme členom EÚ, ako aj Schengenu a eurozóny. Tu v regióne sme jeden z najhlbšie integrovaných štátov EÚ. V tomto sa zvyšuje naša hodnota a aj naša suverenita voči Spojeným štátom, pretože sme cez tento pohľad silnejší hráč. Na druhej strane, sme okrajová krajina NATO, keď sa to zoberie na východnej hranici. Ukrajina je krajina, kde je aktívny vojenský konflikt, z tohto pohľadu je tu určite diskusia o strategických a bezpečnostných záležitostiach, na to je dobrý dôvod," uviedol s tým, že vhodnou témou je aj posilňovanie energetickej nezávislosti regiónu strednej Európy.

Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin

Príprava bola dlhá

Dohoda o obrannej spolupráci s USA nebude témou rokovania na tejto úrovni, myslí si Káčer. "Tá téma je umelo živená. Nie je to vec, na ktorú Spojené štáty tlačia. Spojené štáty už podpísali absolútne bez problémov s viac ako 20 európskymi krajinami dávno pred nami. Je to technická záležitosť, ktorá sa rokuje na oveľa nižšej úrovni. ... Vôbec nepredpokladám, že toto je téma na rokovanie predsedu vlády a prezidenta " pripomenul s tým, že táto téma je vysoko preceňovaná. "Je to vo fantázii niektorých politikov," doplnil.

Stretnutie je podľa Káčera pre Slovensko veľmi významné, priateľské gesto zo strany USA a takémuto prijatiu predchádzajú dlhé mesiace a niekedy aj roky prípravy. Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini absolvuje v priebehu budúceho týždňa návštevu USA, počas ktorej ho v piatok 3. mája prijme v Bielom dome americký prezident Donald Trump.