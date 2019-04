Pre Kollára má Veľká noc špeciálny význam: Baby dostanú výprask, aj keby som bol v tramtárii na Marse

BRATISLAVA – Veľká noc má pre Borisa Kollára špeciálny význam. Túto tradíciu si užíval ako dieťa a ako sám prezradil, povestný groš bol pre neho vždy dôležitý. Aj preto sa snaží dodržiavať zvyky aj so svojimi deťmi. Síce v posledných rokoch trávi čas s deťmi počas sviatkov na dovolenke, no dievčatá vždy dostanú výprask.

Pre lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára sú tieto sviatky úžasné. „Ja som strašne rád, že si zachovávame tradície,“ povedal pre Topky Kollár. „Aj tu je dobre vidieť, že sme neprijali nezmysly typu Istanbulský dohovor, lebo tam sa veľmi bojuje proti tradíciám,“ uviedol.

Vyšibal som si aspoň sto korún

„Ešte by nám zakázali šibať korbáčmi baby na Veľkú noc a polievať ich, lebo by ich to mohlo náhodou uraziť alebo sa ich to dotkne,“ myslí si. Už ako malé dieťa sa na to vždy veľmi tešil. „Pochádzam z chudobnej rodiny, takže som vedel, že budem mať veľa sladkostí minimálne na pol roka,“ povedal líder Sme rodina.

Zdroj: Jan Zemiar

Vedel, že si vyšibe minimálne sto korún československých. „V každej rodine mi dali tak päť až desiatku. Bola to pre mňa úžasná vec,“ zaspomínal si so smiechom aj na staré riekanky. „Ten groš ma vždy veľmi zaujímal, preto som šibal aj 60 alebo 80-ročné babky, len aby som mohol dostať ten groš. Obiehal som všetky činžiaky v okolí. Koľko som vládal, toľko som išiel,“ dodal.

Na korbáče vždy zabudnem a potom pobehuje po lese

To boli jeho začiatky, ktoré sa v ňom hlboko zakorenili a preto to prenáša aj na svoje deti. „Zoberiem korbáče a ideme,“ povedal s tým, že pliesť nevie, no dokáže sa vynájsť. „Viem urobiť akurát dievčatám z troch vrkočov taký ten zapletenec. No ten zložitý niekoľko vrstvový, ten neviem,“ uviedol.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

„Priznám sa, že vždy na to zabudnem, že treba ísť kúpiť korbáče a spamätám sa až ten konkrétny deň, keď už treba ten korbáč chytiť do ruky. Potom pobehujem po lese alebo po záhrade a zháňam nejaké prúty,“ priznal sa so smiechom Kollár. „Potom ich spletiem do toho divotvorného tvaru a na vrch sa snažím dať nejaké špagáty alebo stužky zo starých fliaš, ktoré mi niekto daroval, aby sa to aspoň tvárilo ako korbáč,“ opísal výrobu provizórneho korbáča.

Baby vždy dostanú výprask, aj keby som bol v tramtárii

„Musím vám povedať, že to podstatne viac bolí aj štípe ako s klasickým vŕbovým. Potom ideme šibať a polievať so synmi. Baby veľmi nechcú chodiť, lebo vždy dostanú výprask,“ povedal s tým, že sa tradície snaží dodržiavať.

Napriek tomu všetkému je toho času menej, ako kedysi. „V poslednej dobe sa nám to až tak nedarí, lebo väčšinou využívam tento čas s deťmi na nejakú dovolenku, ale môžem vám garantovať, že v deň Veľkej noci aj keby som bol v tramtárii na Marse dostanú výprask a pekne ich pooblievam všetky baby. Takto trávim sviatky so svojimi blízkymi,“ dodal Kollár.