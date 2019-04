Európska únia je pre mladých nezrozumiteľná a vzdialená, zhodli sa študenti

BRATISLAVA - Základný problém, prečo má Slovensko najnižšiu účasť mladých ľudí na eurovoľbách, je to, že Európska únia je pre mladých nezrozumiteľná a vzdialená. Pre agentúru SITA to uviedol tím študentov, ktorý organizuje Študentské voľby.

„Je najmä na vedúcich predstaviteľoch EÚ a Slovenska, ako sú politici, poslanci Európskeho parlamentu, komisári a úradníci, aby EÚ mladým dostatočne vysvetlili a priblížili. Túto úlohu by si mali lepšie plniť aj novinári a médiá. Mali by viac informovať o aktivitách EÚ a ako ovplyvnia občanov Slovenska," dodali študenti.

Druhý faktor nízkej účasti mladých vo voľbách do Európskeho parlamentu je podľa študentov slabá výučba občianskej náuky na stredných školách. „Vedie to k nízkej účasti mladých na verejnom živote vôbec. Nedá sa to porovnať s inými členskými krajinami, kde je úroveň výuky predmetov, ako je občianska náuka omnoho vyšší, z čoho vyplýva aj vyššia účasť na eurovoľbách v týchto štátoch," vysvetlili a dodali, že tretí dôvod nízkej účasti mladých vidia v slabom záujme o program Erasmus+. „Program má za úlohu viesť mladých ľudí k tomu, aby na vlastnej koži dokázali zažiť výhody európskej integrácie, no tento program využíva iba malé percento slovenských vysokoškolákov," uzavreli študenti.

Podľa štatistík dostupných na webovej stránke Európskeho parlamentu, bola v posledných eurovoľbách v roku 2014 na Slovensku volebná účasť 13,05 percenta. Na voľbách sa zúčastnilo len šesť percent mladých Slovákov vo veku od 18 do 24 rokov. Najvyššiu účasť na voľbách dosiahli Belgičania, a to 89,64 percenta. Až 90 percent mladých odovzdalo vo voľbách svoj hlas.