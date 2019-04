Smolkovú vraj z eurokandidátky vyškrtol Kaliňák: Smer reaguje, jej meno nenavrhli

Europoslankyňa Monika Smolková už nebude v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu kandidovať. Tvrdí, že z kandidátky ju vyškrtol podpredseda strany Robert Kaliňák. Strana Smer však tieto tvrdenia popiera s tým, že sa jej meno nenachádzalo ani v návrhu eurokandidátky.

Vyškrtol ma Kaliňák

Smolková tvrdí, že ju vyškrtol osobne Robert Kaliňák. „Nemala som ešte možnosť spýtať sa ho prečo,“ povedala s tým, že súčasnú eurokandidátku považuje za veľmi slabú. „Je škoda, že nepokračujem ďalej, mám ešte elán, cítim sa dobre. Budem pokračovať v práci vo svojom regióne.“ Strana Smer podľa nej nie je v súčasnosti dobrou značkou.

Zdroj: ec.europa.eu

Smolkovú nikto nevyškrtol

„Nie nevyškrtol ju pán Kaliňák,“ povedal pre Topky hovorca strany Smer Ján Mažgút. „Všetky personálne veci schvaľuje predsedníctvo. Pani Smolková nebola navrhnutá predseníctvu na to, aby sa na kandidátku dostala. Predsedníctvo dostalo k dispozícii návrh, s ktorým pracovalo a na tomto návrhu sa jej meno nenachádzalo,“ dodal Mažgút.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Treba dať priestor mladšej generácii

Odchádzajúca europoslankyňa pritom uviedla, že Smer potrebuje dať priestor mladšej generácii. Súčasný premiér Peter Pellegrini by bol podľa nej v budúcnosti "perfektným" straníckym predsedom. Avizovala, že chce naďalej pracovať na tom, aby strana opäť získala svoj kredit. Ak sa budú v Smere konať voľby predsedu, určite si ho podľa Smolkovej členovia demokraticky zvolia.

Zdroj: Topky/Miro Vacula

„Ale odkedy som v strane Smer, presadzujem, že treba dať ďalšej, mladšej generácii priestor. Robím tak vo svojom okrese. Veľmi rýchlo som pochopila, že naši voliči sú širokospektrálni. Potrebujú vidieť svoj vzor,“ uviedla europoslankyňa pred slovenskými novinármi v Bruseli. Niektorí vzor podľa nej vidia v mladšej, iní v staršej generácii.

Pellegrini má veľký potenciál

„Chodím po Slovensku a vidím veľký potenciál, ktorý má Peter Pellegrini, oslovuje nielen členov strany, ale aj mimo členov strany. Myslím si, že v budúcnosti by bol perfektný predseda strany,“ vyhlásila Smolková. Dodala, že strana by sa mala vrátiť k hodnotám, na ktorých začínala.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Slová poslankyne Smolkovej si Pellegrini veľmi váži. „Už si ani ja nie som istý, vzhľadom na množstvo mojich šedín, či ja som tá omladina našej strany. Keďže v strane sa momentálne nepripravuje snem, ani sa nediskutuje o zmene na poste vedenia strany, preto sa k takýmto výzvam alebo názorom vyjadrovať nebudem,“ reagoval Pellegrini.

Prezidentské voľby sme prehrali

Prezidentské voľby podľa europoslankyne strana prehrala, dôvodom je aj značka Smer. „Keby tam nebol pán Šefčovič, ale ktokoľvek iný, tak tiež prehrá, pretože značka Smer ho jednoznačne diskvalifikovala a bude diskvalifikovať aj do budúcna, pokiaľ neurobíme určité opatrenia v strane Smer,“ doplnila s tým, že Šefčoviča postavili do kampane neskoro. „Pán Šefčovič obstál so cťou, tých 750.000 hlasov je väčšina jeho, pretože sa obhájil, ale nepomohla mu značka Smer,“ priblížila.

Smolková si zároveň si myslí, že strana Smer-SD by sa mala ľuďom ospravedlniť za vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Aj keď sme to priamo nezapríčinili, ale vytvorili sme možno možnosti pre tých ľudí, ktorí sú dnes už obžalovaní, obvinení z vraždy novinára a jeho priateľky,“ pripomenula. Ľuďom, ktorí mali byť už dávno zatvorení, strana podľa europoslankyne vytvorila prostredie, v ktorom mohli beztrestne konať.