Pellegrini rečnil o rezorte financií, reagoval aj na vývoj v Smere: Neprezliekam stranícke tričká

BRATISLAVA - Predseda vlády Peter Pellegrini má predstavu, že ministerstvo financií bude viesť do 26. apríla. Dovtedy by podľa jeho slov mali v koalícii nájsť zhodu na spôsobe realizácie sociálnych opatrení, ktoré by nerozvrátili štátny rozpočet. Premiér to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

"Urobím všetko pre to, aby nový minister financií Ladislav Kamenický sa už mohol venovať legislatívnym riešeniam dohodnutých opatrení a ďalším témam, ktoré pod jeho gesciu spadajú," povedal. Myslí si, že v koalícii by sa mali zhodnúť na realizácii sociálnych balíčkov a ich transformácii do zákonov v nasledujúcich dvoch týždňoch. "Určitým spôsobom nás tlačí čas, do leta nás čakajú už len dve schôdze parlamentu,“ priznal premiér. "Preto, ak chceme o niektorých návrhoch hovoriť už o pár týždňov na májovej schôdzi, musíme sa dohodnúť do 26. apríla, keď je posledný deň na predkladanie legislatívnych návrhov," ozrejmil.

Budúci minister financií Ladislav Kamenický Zdroj: TASR/Michal Svítok

Uisťuje, že s koaličnými partnermi bude hovoriť o parametroch navrhovaných opatrení so zreteľom na snahu zlepšiť životné podmienky Slovákov, ale i dosah takýchto opatrení na štátny rozpočet. "Verím, že ich budeme môcť realizovať všetky alebo takmer všetky, ale v takých parametroch, že to nespôsobí enormný zásah do hospodárenia štátu," uviedol.

Peter Kažimír a Peter Pellegrini Zdroj: Topky/Ján Zemiar

V tejto súvislosti upozornil, že pri návrhoch na zvýšenie minimálnej mzdy nemožno hovoriť o automatickom pláne ju hneď dostať na úroveň 600 eur. "Je isté, že by sme si želali, aby minimálna mzda postupne dosiahla 60 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Berme to však ako plán, ku ktorému sa chceme dostať, preto budeme aj teraz diskutovať o tom, či to má byť skok hneď z 520 na 600 eur, či sa k tomu vieme dostať v priebehu jedného roka alebo v dlhšom časovom horizonte," povedal.

Neprezliekam stranícke tričká

Peter Pellegrini odmieta šumy o prípadnom prestupe do iného politického subjektu v prípade nespokojnosti s vývojom v strane Smer-SD. "Nie som človek, ktorý by preskakoval zo strany do strany a za päť rokov vymenil štyrikrát stranícke tričko len preto, či sa cítim, alebo necítim komfortne tam, kde som," zdôraznil premiér a podpredseda Smeru-SD.

Uistil, že v Smere-SD, ktorého súčasťou je 19 rokov, má odhodlanie naďalej podporovať a presadzovať myšlienky, o ktorých si myslí, že sú dobré. Ak by pre ne nenachádzal oporu a dospel by k presvedčeniu, že medzi jeho víziami a predstavami tých druhých je neprekonateľný rozdiel, zvolil by profesionálny odchod z politiky. "To nie je pre nikoho odkaz, iba hovorím, že je aj iný ako politický život a verím, tomu, že by som sa v ňom nestratil," vyhlásil.

Zdroj: Topky/Miro Vacula

Pripustil, že v strane vedú vnútrostranícku diskusiu o spôsobe, ako má Smer-SD reagovať na dynamický spoločensko-politický vývoj, ak chce byť naďalej úspešný. Témou týchto debát však podľa neho absolútne nie je zmena na čele strany. "Smer-SD má svojho predsedu, tým je Robert Fico, a ten má podporu straníckych štruktúr,“ deklaroval Pellegrini. Na otázku, či v budúcnosti môže nastať situácia, že sa bude uchádzať o post lídra, odpovedal, že na to bude reagovať vtedy, ak bude táto téma naozaj na stole.

Do koalície so stranou ako ĽSNS nikdy nepôjdem

Predseda vlády odmietol konštrukciu, podľa ktorej by bola ĽSNS koaličným partnerom Smeru-SD. V sobotnej rozhlasovej relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil, že do koalície s takouto stranou nikdy nepôjde. Skonštatoval, že rokovania o podpore zákonov s ňou tolerovať vie, nie však rokovania o spoločnej koalícii. Verí, že zo strany Smer-SD s ĽSNS nikto o tom ani nerokuje. Kritizoval nielen názory kotlebovcov o zahraničnej politike, ale aj popieranie holokaustu a ďalšie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Konanie Najvyššieho súdu (NS) SR v súvislosti s kauzou prípadného rozpustenia ĽSNS hodnotiť nechcel. Trvá na svojom názore, že strana je svojou ideológiou a politikou neprijateľná, pretože sa snaží "ľúbivou a nenápadnou" formou rehabilitovať režim, ktorý "dával pokyn na vraždenie svojich obyvateľov". Zdôraznil však, že treba rešpektovať názor voličov, ktorí ju podporili vo voľbách.

O voľbe ústavných sudcov

Premiér reagoval aj na voľbu kandidátov na ústavných sudcov. Pokiaľ sa volí v parlamente, proces voľby bude vždy politický. "Bez politických dohôd sa nedá v parlamente presadiť nič," povedal. Ak do voľby vstúpi čo najviac kvalitných kandidátov, zvyšuje sa podľa jeho názoru aj úroveň celej voľby. Motiváciou má byť pre uchádzačov aj to, že sa už parlamentu podarilo zvoliť ôsmich kandidátov.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Pellegrini je rád, že sa poslancom podarilo nájsť zhodu aspoň pri ôsmich zvolených. Dúfa, že prezident čoskoro vyberie štyroch sudcov a že sa parlamentu podarí na nasledujúcej schôdzi zvoliť ďalších kandidátov. Verí, že sa tak podarí mať kompletný a funkčný Ústavný súd.