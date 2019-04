Zákaz spievania cudzej hymny rozdúchal dávno zabudnuté vášne: Bugár hrozí koncom koalície

BRATISLAVA - V parlamente bol schválený zákon o štátnych symboloch, ktorý prišiel z dielne SNS. Na nedostatky tohto zákona okamžite upozornil poslanec Zsolt Simon, ktorý očakáva, že prezident Andrej Kiska ho čo najskôr vráti do parlamentu na prerokovanie. V zákone je totiž do značnej miery obmedzené spievanie aj maďarskej hymny na území Slovenska. Dnes sa k tomu na tlačovej konferencii vyjadril samotný predseda Mostu-Híd Béla Bugár, ktorého klub žiada okamžitú nápravu.

Béla Bugár začal svoju tlačovú konferenciu tým, že nebol prítomný pri hlasovaní o tomto návrhu zákona. "108 poslancov to nezbadalo. Dokonca to nezbadali ani tí, ktorí dosť kriticky sledujú činnosť koaličných poslaneckých klubov," vyhlásil na začiatok Bugár. Dodal, že jediný, kto začal tento problém riešiť je Most-híd. Je podľa neho nešťastné, že to, čo sa dosiahlo za posledné roky ohľadom týchto vzťahov, sa teraz rozbíja. Bugár informuje, že zákon vstúpi do platnosti v máji. Bugár dokonca volal prezidentovi. Ten mu potvrdil, že tento zákon aj tak vráti a do toho zákona aj zakomponuje problematickú časť, o ktorej sa bude hlasovať.

Ak nedôjde k dohode, odchádzame

Po rokovaní koaličnej rady je na stole podľa Bugára sľub, aby túto dohodu dotiahli do prijateľného roka. Bugár však narába aj s druhou alternatívou. "Ak nedôjde k dohode, samozrejme nemôžeme zostať v takejto koalícii," uviedol Bugár. "Nikto to okrem nás nerieši, každý len zbiera petície," reagoval Bugár pravdepodobne na status, ktorý na sociálnej sieti uviedol Zsolt Simon.

Peter Antal poslanec za Most-Híd popísal charakteristiku zákona, rovnako aj podmienky, kedy sa spieva hymna cudzieho štátu na území SR. Podľa neho za všetko môže jediné slovo - "iba", ktoré podmieňuje spôsob, kedy možno takúto hymnu spievať. "Každý kto zahlasoval za toto, aj nevedome, si pravdepodobne nevšimol to slovíčko "iba", " uzavrel Antal.

Národniari týmto zákonom presadili v parlamente obmedzenie, podľa ktorého by sa hymna cudzieho štátu mohla v SR hrať len v prítomnosti zástupcov oboch štátov. Most-Híd o spomínanom paragrafe doteraz nevedel a žiadajú nápravu tohto zákona. Rozhodujúci krok teraz musí urobiť až prezident Andrej Kiska, ktorý má možnosť tento zákon vrátiť do parlamentu, keďže ho plénum schválilo. Až potom ho môže koalícia začať riešiť.

Dôvod, prečo si to nevšimli

"Z dôvodovej správy absolútne nevyplývalo, že sa v rámci tohto zákona vzťahoval akýkoľvek zákaz. Berieme kritiku pána prezidenta, že takéto zákony je potrebné čítať podrobne," dodal Antal. Bugár omyl pri hlasovaní argumentoval aj tým, že bol chorý. "V tomto prípade by som najväčší vinník mohol byť ja, ale bol som chorý," vysvetľoval Bugár.

"Keby sme neboli v tejto vláde, akým spôsobom by sme opravili tento zlý zákon?" spýtal sa Bugár na otázku, či bolo správne vstúpiť do tejto koalície. Svoje nehlasovanie za pozmeňujúci návrh, na ktorý bolo v pléne upozorňované argumentoval tak, že Bugárovým partnerom je predseda SNS. "Pre nás je dôležité, aby sme sa vedeli dohodnúť. Ostatné ma nemusí zaujímať," dodal Bugár. "U nás má každý poslanec svoje portfólium, ktoré sleduje," vysvetľoval Bugár aj rôzny postoj poslancov klubu Most-Híd.

Bugár sa vyjadril, že je v kontakte s maďarským veľvyslancom a podľa neho vie o tom, že tento problém Most-Híd bude riešiť.

Ochladenie vzťahov s Maďarskom

Zákon vyvolal aj u naších južných susedov negatívne reakcie. Maďarská najsilnejšia opozičná strana Jobbik požaduje od maďarskej vlády, aby zmrazila vzájomné maďarsko-slovenské vzťahy až dovtedy, kým v SR nevznikne záruka na odvolanie zákona obmedzujúceho spievanie maďarskej hymny, informovala vo štvrtok agentúra MTI.

Poslanec Jobbiku János Bencsik, ktorý je šéfom pracovnej skupiny národnej politiky, označil za poburujúce a neprijateľné rozhodnutie slovenského parlamentu z 27. marca, v zmysle ktorého je zakázané hranie a spievanie hymny cudzích krajín, ak sa na podujatí nezúčastňuje oficiálna delegácia danej krajiny.

Prezident poslancom odkazuje, aby najskôr čítali

Na schválený zákon už zareagovalo aj tlačové oddelenie hlavy štátu. "Prezident Andrej Kiska by chcel požiadať poslancov vládnej koalície, aby si najskôr prečítali za čo hlasujú, ale oveľa lepšie by bolo, ak by už príprave zákona venovali väčšiu pozornosť. Nielen predseda Most - Híd, ale aj predstavitelia iných koaličných strán sa na prezidenta obrátili, aby zákon o štátnych symboloch vrátil. Prezident svoje rozhodnutie oznámi v priebehu budúceho týždňa." informovala Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia kancelárie prezidenta Andreja Kisku.

Liberáli zákon považujú za vtip

Poslanci zo strany Sloboda a Solidarita nerozumejú, ako mohol byť zákon prijatý. „Schválenie tohto zákona sme najskôr považovali za žart, pretože sme počas rozpravy na to, čo páchajú, poslancov upozorňovali. Je nemysliteľné, že v 21. storočí, v krajine, ktorá je členom EÚ, NATO, OECD a ďalších organizácii, sa našla parlamentná väčšina, ktorá takúto absurdnosť schválila,“ uviedla podpredsedníčka SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Podľa liberálov sa týmto zákonom vytvorili podmienky na postihovanie ľudí za uplatňovanie práva na slobodu prejavu, aké nemajú obdobu. „Každý vrátane cudzincov, ktorí sa zdržujú na území Slovenskej republiky, má právo na slobodu prejavu a jeho súčasťou je napríklad aj spievanie hymny akéhokoľvek štátu, pokiaľ sa tým nebudí verejné pohoršenie alebo nočný kľud. Rovnako treba povedať, že inkriminované ustanovenie nezohľadňuje používanie hymien v umeleckých prejavoch,“ uviedla predsedníčka klubu SaS Natália Blahová.