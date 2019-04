Most-Híd novelu zákona o štátnych symboloch nepodporí: Sme rozčarovaní, že nám Kiska nepomohol

BRATISLAVA - Koaličná strana Most-Híd nebude hlasovať za prelomenie veta prezidenta Andreja Kisku k novele zákona o štátnych symboloch. Na dnešnej tlačovej besede to uviedol podpredseda strany Most-Híd a minister životného prostredia SR László Sólymos.

Poslanci Mosta-Híd nezahlasujú za prijatie novely zákona o štátnych symboloch, ktorým by sa prelomilo veto prezidenta SR Andreja Kisku. Avizoval to podpredseda strany a minister životného prostredia László Sólymos. V prípade schválenia novely v pôvodnom znení pripraví Most-Híd poslanecký návrh, ktorým by sporné ustanovenie týkajúce sa hrania štátnej hymny upravil. Riešenie chce pripraviť na májovú schôdzu parlamentu.

Most-Híd návrh nepodporí

„Poslanecký klub tento návrh nepodporí, prelomiť veto môže parlament aj bez hlasov Mosta-Híd,“ pripomenul Sólymos. Predseda poslaneckého klubu strany Tibor Bastrnák uviedol, že strana sľúbila riešenia, a tie bude realizovať. Prezident podľa neho situácii nepomohol, keď novelu vrátil ako celok. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) avizoval, že poslanecký návrh na úpravu tejto novely je pripravený, pridať sa má jedna veta.

Gál uviedol, že na májovú schôdzu parlamentu pripravia ďalšiu novelu zákona, aby sa ňou vyriešilo hranie alebo spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu. Do zákona dajú novú vetu.

Pokutu chcú odstrániť

„Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté právo fyzických a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu,“ citoval úpravu Gál s tým, že návrh by mal doručený ešte pred začatím májovej schôdze pléna a prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní. „A tiež budeme navrhovať, aby tá pokuta, ktorá by mohla byť udelená okresným úradom za nedodržanie alebo zlý výklad, sa zo zákona dostala von,“ doplnil Gál.

Parlament 27. marca schválili návrh Slovenskej národnej strany na zvýšenie ochrany štátnych symbolov ako jedného zo základných pilierov štátnosti, ktorý vychádza priamo z Ústavy Slovenskej republiky. Cieľom novely zákona o štátnych symboloch SR je tiež ochrana tradícií, ktoré súvisia s používaním štátnych symbolov, a aj ochrana štátnych symbolov pred ich znevažovaním v elektronickej komunikácii a v digitálnej podobe.

Sme rozčarovaní

Poslanci SNS novelou reagujú na logo, ktoré na dresoch začali používať hokejoví reprezentanti. Novelou sa zavádza povinnosť športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významných súťažiach a pri príprave na túto súťaž reprezentovať Slovenskú republiku umiestnením štátneho znaku na športovom odeve. Novela taktiež zakazuje hranie alebo spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu.

Prezident Andrej Kiska vetoval novelu zákona a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie ako celok. „Sme rozčarovaní, že nám pán prezident nepomohol a vrátil novelu zákona ako celok. Keď toto celé vypuklo, nevyhovárali sme sa a neukazovali na iných, ale povedali prepáčte, my zákon zmeníme. Výklad zákona je nejednoznačný, potrebujeme mať právnu istotu,“ povedal predseda poslaneckého klubu Most-Híd Tibor Bastrnák.

Kiska novelu vrátil

Kiska vrátil novelu zákona o štátnych symboloch Národnej rade SR na opätovné prerokovanie ako celok. Ustanovenia zákona považuje za rozporné s princípom právnej istoty, a teda aj s princípom právneho štátu. Keďže prezident vrátil novelu ako celok, parlament ju buď schváli v pôvodnom znení, alebo neprejde. Zákon má parlament prerokovať na májovej schôdzi.

Právna norma podľa jej kritikov zakazuje prehranie a spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu. Prezidenta o vrátenie zákona žiadali okrem iných aj šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) a predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

Novelu zákona o štátnych symboloch predložila do parlamentu SNS ako reakciu na nové logo na dresoch hokejovej reprezentácie. Právnou normou chcela strana viac chrániť štátne symboly. Do právnej normy sa tak dostali nové pojmy "znamenie štátneho znaku" či "národný symbol". A tiež sa upravila otázka štátnej hymny.