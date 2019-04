Slovenský parlament prijal zákon o hymne: Pobúrená reakcia z Maďarska, vyjadril sa aj Zsolt Simon

Poslanec Jobbiku János Bencsik, ktorý je šéfom pracovnej skupiny národnej politiky, označil za poburujúce a neprijateľné rozhodnutie slovenského parlamentu z 27. marca, v zmysle ktorého je zakázané hranie a spievanie hymny cudzích krajín, ak sa na podujatí nezúčastňuje oficiálna delegácia danej krajiny.

Opozičný politik ostro kritizoval vládu premiéra Viktora Orbána za to, že podobné kroky na potlačenie práv Maďarov žijúcich na Slovensku nechala bez odozvy. Bencsik pripomenul, že Orbán vlani po letnom stretnutí so slovenským premiérom "prakticky do neba vychválil opatrenia Slovenska v oblasti starostlivosti o menšiny".

Reakcia Zsolta Simona

Zákon o štátnych symboloch, ktorý minulý týždeň schválil parlament, zakazuje spievanie maďarskej hymny. Hovorí o tom nezaradený poslanec Národnej rady SR Zsolt Simon, ktorý zákon označil za hlúpy a obrátil sa na prezidenta SR Andreja Kisku, aby ho vrátil do parlamentu na opravu. Simon tiež upozorňuje, že za schválenie hlasoval aj Most-Híd.

Opatrenie podľa Simona "hneď vyvolalo medzinárodné napätie medzi Slovenskom a Maďarskom". Tvrdí, že z maďarskej strany sa ozývajú požiadavky, aby Maďarsko prerušilo styky so Slovenskom. "Obávam sa, že by niekoho mohlo napadnúť aj to, aby sa prijalo recipročné opatrenie a zakáže sa spievanie slovenskej hymny slovenskej menšine na území Maďarska," povedal na tlačovej konferencii Simon. Spomínanými hlasmi z Maďarska je podľa Simona strana Jobbik.

Zsolt Simon Zdroj: SITA/Marek Mrviš

Vyzýva na pokojné riešenie. "Existuje ešte priestor. Poslal som list prezidentovi Andrejovi Kiskovi, aby zákon nepodpísal a vrátil ho parlamentu. Aby mali poslanci možnosť zákon opraviť. Verím, že tejto požiadavke vyhovie," doplnil. Vznikla aj petícia, ktorej cieľom je, aby nebolo zakázané spievanie maďarskej hymny na Slovensku.

Simon oslovil maďarské občianske a politické organizácie okrem Mosta-Híd, aby sa pridali. "Aby sa Maďari zjednotili a chránili svoje záujmy," povedal Simon. Most-Híd podľa jeho slov ukázal, že nechráni Maďarov na Slovensku, hoci je vo vláde a mal tak robiť. Simon pripomenul, že návrh predložila SNS a prešiel aj hlasmi Mosta-Híd.

Nezaradený poslanec poukazuje, že zákon môže spôsobiť aj to, že veriaci nebudú môcť spievať hymnu. "Táto hymna je aj liturgická pieseň. A keď ju niekto bude spievať pred kostolom, je to pod hrozbou sankcií," poznamenal Simon, podľa ktorého je to absurdné.

Kritika aj od SMK

Strana maďarskej komunity (SMK) sa listom obrátila na prezidenta Andreja Kisku, aby nepodpísal novelu zákona o štátnych symboloch a vrátil ju späť na opätovné prerokovanie do parlamentu. Novela totiž podľa hovorkyne SMK Heleny Fialovej zakazuje hranie alebo spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu, čo sa týka aj maďarskej hymny. Zmenu zákona z dielne SNS schválila NR SR 27. marca.

József Menyhárt Zdroj: TASR - Marko Erd

Strana maďarskej komunity pripomína, že na Slovensku žije vyše 458-tisíc občanov maďarskej národnosti. „Toto opatrenie ich vážne obmedzuje v kultúrnom vyžití, pretože neodmysliteľnou súčasťou ich identity je práve maďarská hymna už od roku 1823,“ uvádza sa vo vyhlásení SMK s tým, že iniciujú petíciu, ktorej cieľom je nielen zrušenie nariadenia o zákaze hymien, ale aj to, aby bolo zákonom garantované používanie národných symbolov, ktoré sú občanom patriacim k národnostným menšinám blízke a ktoré upevňujú ich identitu.