Odvolávanie Érseka neprešlo: Na poste ministra dopravy a výstavby zostáva

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) na rokovaní mimoriadnej 44. schôdze parlamentu o jeho odvolávaní obhajoval svoje pôsobenie vo funkcii za dva a pol roka. Povedal, že nastúpil do vlaku, ktorý "už išiel, niekedy nešiel, brzdil, alebo horel". V súvislosti s nereálnym termínom dokončenia diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami v roku 2020, ktorý je uvedený v programovom vyhlásení vlády, minister uviedol, že on nikdy takýto termín nespomínal.

"V živote som nepovedal, keď som nastúpil, že dostaviame diaľnicu v roku 2020. Bol som prvý, čo som povedal, že diaľnicu dostaviame, ak sa všetko dobre podarí, v roku 2025 alebo 2026," povedal Érsek. Pripomenul, že v tomto termíne by mohol byť dokončený v optimálnom prípade úsek D1 Turany - Hubová, jediný zatiaľ nerozostavaný úsek na hlavnej domácej diaľnici medzi Žilinou a Prešovom. Trasa úseku musela byť pre zosuv zmenená, bude zahŕňať aj tunely Korbeľka a Havran. Minister poznamenal, že aj nová trasa D1 Turany - Hubová je už napadnutá aktivistami, resp. verejnosťou, čo označil za slovenský folklór.

Pokiaľ ide o problematickú výstavbu úseku D1 s tunelom Višňové, minister informoval, že o stavbu sa aktívne zaujímal od nástupu do funkcie v lete 2016. "Niekedy tam robilo päťsto ľudí, potom 250. Vlani v októbri stavali na pätnástich objektoch (z 226). Na 75 stavebných objektoch mali vydané stavebné povolenie," upozornil minister dopravy. Počet pracovníkov na stavbe sa neskôr znižoval. Už vtedy podľa vlastných slov pochopil, že túto stavbu nemôžu dokončiť podľa plánu do konca tohto roka pre veľké meškanie prác. Zhotoviteľ nedokázal povedať, kedy stavbu dokončí, a navyše dlhuje subdodávateľom za vykonané práce.

Z týchto dôvodov vláda na návrh ministra dopravy nedávno schválila spôsob riešenia situácie na stavbe úseku D1 s tunelom Višňové. Národná diaľničná spoločnosť sa dohodla s taliansko-slovenským zhotoviteľom Salini Impregilo a Dúha na ukončení zmluvy o dielo s tým, že budú postupne vyplatení subdodávatelia. Zhotoviteľ pre tento účel už aj zložil potrebnú bankovú záruku. Nový zhotoviteľ na dokončenie stavby vzíde z nového verejného obstarávania formou súťažného dialógu.

Bugár to vníma ako čisté politikárčenie

Podpredseda Národnej rady SR a predseda strany Most-Híd Béla Bugár vníma snahu opozície o odvolanie ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd) ako čisté politikárčenie. Podporil ministra dopravy s tým, že na tento post nastúpil až pol roka po začiatku volebného obdobia v roku 2016 (v auguste) z pozície štátneho tajomníka, ale zvládol to výborne.

"Je to ministerstvo bez škandálov. Nepamätám si jeden finančný škandál, ktorý by bol spomínaný v súvislosti s týmto rezortom. Keby taký existoval, som na sto percent presvedčený, že je to v dôvodovej správe aj patrične vyzdvihnuté," povedal Bugár v rozprave počas mimoriadnej 44. schôdze Národnej rady SR o odvolávaní šéfa rezortu dopravy. Na adresu opozičných poslancov uviedol, že chcú odvolávať ministra, ktorý nemá žiadny škandál.

Érsek podľa Bugára zároveň rieši problémy, ale nespôsobuje ich. "V čase, keď Arpád Érsek nastúpil na post ministra dopravy, napríklad nebolo jasné trasovanie najdôležitejšieho úseku D1 Turany - Hubová. Práce na výstavbe na kritickom úseku D1 pri Ružomberku boli pozastavené, chýbali kľúčové stavebné povolenia, napríklad na výstavbu D4 a R7," poznamenal Bugár. Pripomenul, že parlament musel v skrátenom konaní prijať novelu zákona, ktorá zamedzila tomu, aby ziskuchtiví občania mohli účelovo zabrzdiť výstavbu D4 a R7.

"Opozícia ministra Érseka kritizuje, že za minulý rok neodovzdal ani jeden kilometer úseku diaľnic. Keď nastúpil, v zásobníku projektov na vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa nenašiel nič," upozornil Bugár. Aj preto bol rok 2018 rokom vyhlasovania súťaží, aby jeho nástupca nenašiel prázdny zásobník projektov. "To nie je len o tom, že zoženiete peniaze, ale aj o tom, že máte čo stavať," dodal Bugár.