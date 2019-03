Holandský minister na návšteve Slovenska: S Lajčákom hovoril o brexi

Práve možné scenáre vývoja brexitu tvorili značnú časť rozhovoru ministrov. Podľa Bloka sa Únia musí pripraviť na všetky alternatívy – na tvrdý brexit, ale aj predĺženie odchodu. Priznal, že pre Holandsko je Británia významným obchodným partnerom, ale zároveň pripomenul, že prístav v Rotterdame zohráva dôležitú úlohu pre preprave tovarov. V tejto súvislosti vyzval slovenské firmy, ktoré prístav využijú, aby mali pripravené všetky potrebné dokumenty a povolenia na využitie tohto prístavu a prechod do Británie. Cieľom podľa neho je, aby bol brexit čo najmenej bolestivý, a to by zabezpečila už vyrokovaná dohoda, ktorú britský parlament už dvakrát odmietol. Hlasovať o nej budú opäť na budúci týždeň. Holandsko patrí medzi krajiny, ktorým sa podarilo prilákať značné množstvo podnikov, ktoré pre brexit opustili ostrovy.

O tom, či by Británia napokon nikdy neopustila EÚ, nechcel minister Lajčák špekulovať. „Vždy je dobré nešpekulovať a pozrieť sa na to, čo je na stole. To sú dve možnosti – odchod bez dohody alebo predĺženie rokovaní. To môže byť technické, trvalo by do júna. Na dlhšie by to bolo v prípade, že neschvália dohodu, ale to už by zasiahlo do európskej architektúry,“ povedal šéf slovenskej diplomacie. Neodchod Británie by sa dotkol aj Slovenska – namiesto 14 europoslancov by sme mali doterajších 13. Londýn by podľa neho musel svojim európskym partnerom veľmi dobre vysvetliť, prečo chcú predĺženie a dať garancie, že to negatívne neovplyvní fungovanie EÚ. Na záver zdôraznil, že už vyrokovaná dohoda je dobrá, a nebude sa otvárať.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Zhodli sme sa, že je potrebné prinavrátiť dôveru občanov v EÚ. Obaja chceme vidieť Úniu jednotnú, silnú, schopnú odpovedať na otázky, ktoré trápia občanov,“ povedal ďalej Lajčák s tým, že sa venovali aj budúcemu viacročnému rozpočtu. Ďalšou témou z európskej agendy boli aj májové voľby do Európskeho parlamentu a strategická komunikácia s občanmi. „Holanďania majú obrovské skúsenosti v otázke kybernetickej bezpečnosti,“ dodal na margo možnej spolupráce Lajčák. Ten v rámci kapacity úradujúceho predsedu OBSE hovoril s Blokom aj o agende tejto organizácie, pričom sa najväčšmi venovali Ukrajine, západnému Balkánu a klimatickým zmenám. Blok ocenil vývoj Slovenska po Novembri ´89, nízku nezamestnanosť, vysoký rast a aktivitu slovenskej diplomacie na medzinárodnej scéne, ako napríklad predsedníctva v Rade EÚ, OBSE, či aktivity na pôde OSN.