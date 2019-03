Mrazivé slová politologičky: Brexit bude mať pre spoločnosť ďalekosiahle následky

LONDÝN/BRATISLAVA - Brexit bude mať veľmi ďalekosiahle následky pre britskú spoločnosť a aj politicky systém krajiny, ktorý očividne kolabuje. Uviedla to slovenská profesorka politológie na Liverpoolskej univerzite Erika Harrisová.

Profesorka zatiaľ presne nevie, ako brexit - vystúpenie Británie z Európskej únie - konkrétne ovplyvní jej osobný a pracovný život. Veľké zmeny nepredpokladá, podľa nej však bude každý obyvateľ Británie postihnutý nejakým spôsobom, či už ekonomicky, politicky alebo intelektuálne.

Taktiež vníma, že súčasná situácia okolo brexitu rozdeľuje britských politikov i spoločnosť. "Nepociťujem to priamo v mojom okolí, ale nepriamo to pociťuje každý," uviedla. O zhruba dva týždne, konkrétne 29. marca, by mala Británia vystúpiť z EÚ. Liverpoolska univerzita sa podľa Harrisovej na túto situáciu pripravuje tak, "ako sa len dá". V tejto súvislosti zdôrazňuje, že ide o medzinárodnú inštitúciu, ktorá zamestnáva veľké množstvo cudzincov a v EÚ funguje veľmi efektívne.

Neistota a obavy z budúcnosti

Ďalej uviedla, že počet cudzincov z východnej Európy, ktorí v Británii pracujú, sa znížil a do krajiny prichádza na sezónnu prácu stále menej ľudí. "Niektorí hovoria, že ekonomická situácia sa 'doma zlepšuje a tu sa zhoršuje'," povedala. Harrisová priznáva, že v Spojenom kráľovstve u mnohých ľudí prevláda neistota a obavy z budúcnosti. "Takmer denne v televízii ukazujú rodiny cudzincov, ktorí odchádzajú. Prestalo sa im tu páčiť a stratili dôveru v Britániu ako krajinu, kde by si mohli vybudovať budúcnosť pre seba a ich deti," uviedla.

"Niektorí kolegovia z EÚ rozprávajú o tom, že rozmýšľajú o odchode, nie tak kvôli strachu o budúcnosť, ale preto, že nechcú žiť v post-brexitovej Británii. Ľudia s britským občianstvom sa neobávajú o občianske práva, ale obávajú sa zmien v spoločnosti, jej postoju voči cudzincom," dodala profesorka, ktorá návrat na Slovensko po brexite zatiaľ neplánuje.