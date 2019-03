Pellegrini na návšteve Poľska: EÚ a NATO sú významnými piliermi bezpečnosti a prosperity

VARŠAVA – Vstup do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie dodnes nemá inú realistickú alternatívu. Tieto dve spoločenstvá sú aj pre Slovensko zdrojom bezpečnosti a prosperity. Slovenský premiér Peter Pellegrini to uviedol v nedeľu počas osláv 20. výročia vstupu Poľska do NATO vo Varšave.

Na oslavách sa zúčastnili aj ostatní premiéri krajín Vyšehradskej štvorky. "Vstup do EÚ a NATO nemal a dodnes nemá pre naše štáty rozumnú ani inú realistickú alternatívu a je našou povinnosťou posilňovať spojenectvo v rámci NATO, upevňovať transatlantickú väzbu a hľadať spoločný jazyk v rokovaniach s našimi susedmi," poznamenal Pellegrini vo svojom príhovore.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Najlepším nástrojom, ktorý je v súčasnosti k dispozícii, je podľa neho jednota. "Našou silou je schopnosť diskutovať o našich rozdieloch a nachádzať spoločné možnosti na akékoľvek výzvy," zdôraznil predseda vlády. Podľa jeho slov význam aktívneho členstva SR v medzinárodných organizáciách umocňuje najmä globálna konkurencia, revolúcia v technologickej a informačnej oblasti či negatívny vývoj bezpečnostného prostredia.

"Slovensko je malá krajina, ale ak by sme zostali osamote, nestaneme sa mostom, ale veľmi ľahkou korisťou," podotkol. Vstup do NATO považuje premiér za strategické rozhodnutie, ktoré prinieslo Slovensku "najvyššie bezpečnostné garancie, aké medzinárodné spoločenstvo môže ponúknuť". Dodal však, že to so sebou prinieslo aj vyššiu úroveň záväzkov a zodpovednosti. "Bremeno zodpovednosti, samozrejme, vnímame v prvom rade ako investíciu do bezpečnosti a odolnosti suverenity SR," skonštatoval predseda vlády.