FOTO Rozčarovaní športoví nadšenci v Košiciach: EYOF 2021 sa v meste konať nebude!

Tomuto rozhodnutiu predchádzala niekoľkohodinová búrlivá diskusia, do ktorej sa zapájali najmä prívrženci organizovania EYOF. Jednoznačné áno tomuto podujatiu prišli povedať na verejné zastupiteľstvo i mnohí občania s transparentami.

Vystúpili aj športoví funkcionári, ktorí jednoznačne deklarovali podporu tomuto podujatiu: „Som ochotný vzdať sa 1 a pol milióna dotácie do haly aby sa mohli použiť na takéto významné podujatie. Športové kluby nevlastnia milionári, ale normálni ľudia, ktorí chodia do práce. Ak sa nepostavia nové haly, bude šport len pre deti z bohatých rodín,“ povedal prezident hádzanárskeho klubu Filip Fabišík.

Najviac diskusných príspevkov a faktických poznámok mali z radov poslancov, tí ktorí projektu EYOF v Košiciach veria a sú presvedčení, že by ich mesto zvládlo a prinieslo to množstvo benefitov, ako zrekonštruované športoviská, internáty a ďalšie pozitívne zviditeľnenie mesta.

„Nezavádzajte, že Raši nám nechce dať peniaze. Veď tých dohodnutých 12 miliónov eur od vlády dostaneme. Chýba mi tu vôľa niečo organizovať a personálne zabezpečenie. Ľudia čakajú fungujúce Košice, a nie že sa budeme báť. A že budeme počúvať, ako sa hovorí, že za všetko môže Radičovej vláda,“ vyjadril sa napríklad poslanec Miroslav Špak.

Proti organizovaniu EYOF je aj primátor mesta Jaroslav Polaček, ktorý to verejne oznámil už na začiatku rokovania. Tvrdí, že mesto na to nemá financie. Poslanec Ján Jakubov zas spomenul, že podobná situáciu sa riešila v meste aj v roku 2010, keď sa rozhodovalo, keď sa mesto malo stať Európskym hlavným mestom kultúry 2013. „A išli sme do toho a teraz máme zrekonštruované priestory, mesto sa pozitívne zviditeľnilo.“

Poslanci nakoniec podporili návrh námestníčky primátora Lucie Gurbaľovej: Kvôli nedostatočnej pripravenosti mesto ukončí všetky aktivity k zabezpečeniu konania EYOF 2021. Za bolo 20 poslancov, 16 bolo proti a 2 sa zdržali hlasovania.