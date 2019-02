Liberáli v tom majú jasno: SNS cez osobitný odvod pre reťazce ožobračuje občanov

BRATISLAVA - Slovenská národná strana (SNS) sa prepracovala na čelo rebríčka koaličných strán, ktoré ožobračujú občanov na Slovensku a zvlášť tých chudobných, ktorí podstatnú časť svojich príjmov míňajú na potraviny. V reakcii na januárové zvýšenie cien potravín to v tlačovej správe uviedol predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.

"Bola to SNS, ktorá vymyslela a presadila nezmyselný odvod pre obchodné reťazce a v koalícii sa nenašiel nik, kto by jej v tom zabránil,“ povedala tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová. Ako uvádzajú liberáli, čím skôr predložia do parlamentu návrh zákona, ktorým sa osobitný odvod s okamžitou platnosťou zruší.

Medziročný rast spotrebiteľských cien sa v úvode roka podľa údajov Štatistického úradu SR zrýchlil. V januári dosiahla medziročná inflácia na Slovensku 2,2 %, kým v decembri bola na úrovni 1,9 %. V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v januári tohto roka v porovnaní s decembrom vlaňajška v úhrne zvýšili o 1,1 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 3 %.

Ako v piatok uviedlo Ministerstvo financií SR, najväčší vplyv na rast cien má v súčasnosti výrazný rast miezd v ekonomike. Prehrievanie trhu práce podľa ministerstva tlačí nahor mzdy a tie ceny služieb, ktoré budú aj v roku 2019 hlavným motorom inflačného vývoja. "Vplyv zavedenia odvodu z reťazcov bol na rast cien minimálny. Do celkovej inflácie na úrovni 2,2 % prispel odvod z reťazcov len približne 0,1 percentuálnym bodom," tvrdí rezort financií.