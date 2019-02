Nemecko sa podľa Merkelovej nestane závislé od ruského plynu ani po vybudovaní Nord Stream 2

BRATISLAVA - Nemecká kancelárka Angela Merkelová odmieta tvrdenia, že by sa Nemecko po výstavbe plynovodu Nord Stream 2 stalo závislé od ruského zemného plynu. Skonštatovala to po štvrtkovom rokovaní s premiérmi Visegrádskej štvorky (V4) v Bratislave. Kancelárka vníma, že na tento plynovodný projekt sú rôzne názory, ju však zaujímajú v tejto veci hlavne dve otázky.

"Po prvé, či vieme zabezpečiť, aby Ukrajina zostala naďalej tranzitnou krajinou ruského plynu do Európy. Je to dôležité pre Ukrajinu a aj my sa za to zasadzujeme. Vždy o tom hovorím aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Na tomto bode pracujeme. Po druhé, či vieme zabezpečiť, aby sme sa nedostali do závislosti od Ruska. Vieme, ak budeme zároveň diverzifikovať svoje zdroje. Nemecko si chce napríklad vybudovať terminály na LNG (skvapalnený) plyn,“ povedala Merkelová.

Kancelárka zdôraznila, že Nemecko za žiadnych okolností nechce byť závislé iba od ruského plynu. „Treba si však uvedomiť, že Rusko už počas studenej vojny bolo zdrojom zemného plynu a naďalej bude, bez toho, aby sme sa dostali do nejakej jednostrannej závislosti,“ konštatovala Merkelová.

Plynovod Nord Stream 2 má dopĺňať už existujúci plynovod, ktorý priamo cez Baltské more spája Rusko s Nemeckom. Zdvojnásobí sa tak objem plynu, ktorý Rusko môže dodávať do Nemecka a pritom obchádzať tranzitné stredoeurópske krajiny. S týmto plánom nesúhlasia východní susedia Nemecka a odmietajú ho aj USA. Ruský prezident Vladimir Putin naznačuje, že nesúhlas USA s týmto plynovodom pramení z túžby prezidenta Donalda Trumpa podporiť export amerického skvapalneného zemného plynu.