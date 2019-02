Príhovor prezidenta bol podľa koalície slabý: Opozícia ho, naopak, ocenila

Prezident podľa Podmanického koná falošne, keďže v minulosti zdržiaval vymenovanie nových ústavných sudcov. "Je to minimálne falošné, že prezident odporúča nezdržiavať voľbu, keď on sám ochromoval chod ústavného súdu," dodal. Podmanický svoj hlas vo voľbe kandidátov na ústavných sudcov Ficovi dá, pretože je podľa neho skúsený a kvalifikovaný na tento post. Myslí si, že sa proti Ficovi rozohrala hra na účelové spochybnenie jeho praxe.

Poslanec Anton Hrnko (SNS) sa k obsahu prezidentovho prejavu nechcel vyjadriť. "Ja si myslím, že netreba počúvať, čo sa hovorí, ale kto to hovorí," vyhlásil. Jeho stranícka kolegyňa Eva Antošová sa k voľbe kandidátov na ústavných sudcov plánuje vyjadriť po zasadnutí poslaneckého klubu strany. Samotnou skutočnosťou, že Kiska prišiel hovoriť do Národnej rady (NR) SR, dal podľa predsedu opozičnej SaS Richarda Sulíka jasne najavo, že táto téma je mimoriadne dôležitá pre spoločnosť. Jeho prejav zhodnotil ako štátnický. "Myslím si, že mohol byť aj konkrétnejší, mohol jasne povedať, že gauneri na ústavný súd nepatria," reagoval na prezidentov príhovor.

Nezaradený poslanec Martin Poliačik poznamenal, že táto voľba predstavuje pre poslancov obrovskú zodpovednosť. "V prípade, že už klesne absolútne dôvera aj v ústavný súd ako poslednú inštanciu ochrany ústavnosti na Slovensku, tak to môže naozaj znamenať to, čo on povedal, a to zníženie dôvery v demokraciu samotnú," dodal v súvislosti so slovami prezidenta.