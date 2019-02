Prezident Kiska príhovorom zdôraznil význam ústavného súdu, myslí si Sulík

BRATISLAVA - Prezident Andrej Kiska svojou prítomnosťou a prejavom v Národnej rade SR zdôraznil dôležitosť voľby nových ústavných sudcov. Uviedol to v reakcii na Kiskov príhovor líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.

Doplnil, že išlo o štátnický prejav, ale prezident podľa neho mohol spomenúť aj konkrétnosti. "Prejav prezidenta Kisku hodnotím ako štátnický, ale mohol byť aj konkrétnejší a mohol jasne povedať, že gauneri na Ústavný súd SR nepatria," povedal Sulík.

"Ide o to, ako bude právny štát u nás vyzerať najbližších 12 rokov. Medzi kandidátmi sú sudcovia, ktorí ak by boli zvolení, znížili by mieru dôvery v túto inštitúciu, ale aj takí, ktorí spĺňajú dostatočne podmienky," uviedol Sulík. Podľa jeho slov nemôže Robert Fico zasadnúť na sudcovský post, pretože ho diskvalifikuje jeho doterajšia politická činnosť. "Ja osobne som proti takýmto pokútnym politickým obchodom. Jednoducho Fico nemôže ísť na Ústavný súd SR," odpovedal na otázku, či nemali v strane nutkanie zbaviť sa takýmto spôsobom najväčšieho politického protivníka. Expremiér Fico je medzi 39 kandidátmi. Jeho kandidatúru odobril parlamentný ústavnoprávny výbor aj napriek výhradám opozície.

Rokovanie o kandidátoch odštartuje v pléne dnes po pravidelnej Hodine otázok po 15 hodine. Parlament má za úlohu zvoliť 18 kandidátov, z ktorých prezident vymenuje polovicu. Podľa súčasných pravidiel musí získať uchádzač o post sudcu Ústavného súdu SR nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39. Kým predstavitelia koaličných strán presadzujú tajnú voľbu, opozícia a mimovládne organizácie žiadajú verejnú voľbu. Deviatim sudcom Ústavného súdu SR vyprší funkčné obdobie 16. februára.