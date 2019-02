Reklama na alkohol nepatrí do televízie ani do blízkosti škôl, tvrdí OĽaNO

Anna Verešová

Zdroj: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA - Reklama na alkohol do televízie ani do blízkosti škôl nepatrí. Myslí si to poslankyňa Národnej rady SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Anna Verešová. Ako uviedla na dnešnej tlačovej besede, na sprísnenie legislatívy týkajúcej sa reklamy na alkohol vyzývajú rodičia detí aj abstinenti.