Náhradníčka bugárovcov, ktorá môže rozhodnúť o Ficovom osude prehovorila, ako bude hlasovať

Ako nová členka ústavnoprávneho výboru však na rokovaní výboru bude posudzovať len to, či kandidát, o ktorom ešte nie je rozhodnuté (Robert Fico, pozn. red.), spĺňa formálne podmienky na kandidatúru. Zároveň upozornila, že plénum bude vyberať zo všetkých 40 kandidátov aj napriek tomu, že ústavnoprávny výbor neprijme k niektorému kandidátovi žiadne stanovisko, alebo ho dá záporné. Kedy bude ústavnoprávny výbor zasadať, zatiaľ nie je známe.

Fico medzi mojimi favoritmi nie je

Ústavnoprávny výbor parlamentu hodnotí kandidatúru uchádzačov na sudcov ÚS SR z hľadiska splnenia formálnych náležitostí. Odbornú a morálnu spôsobilosť má posúdiť a podľa toho rozhodnúť plénum. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedla Irén Sárközy. Zdôraznila zároveň, že medzi 18 kandidátmi, ktorí by mali byť podľa jej názoru predložení na rozhodujúci výber prezidentovi SR, sa Robert Fico nenachádza. „Mňa viac oslovilo iných 18 kandidátov ako ten, ktorého kandidatúra z dôvodu splnenia formálnych náležitostí je otvorená,“ povedala.

Každý máme svoje svedomie

V poslaneckom klube Most-Híd podľa Sárközy nie sú zatiaľ dohodnutí na rovnakých kandidátoch, ktorých budú v pléne voliť. „Ešte je to otvorená otázka,“ povedala. Sárközy si nemyslí, že predseda strany Béla Bugár bude dávať poslancom pokyn, ako majú hlasovať. „Každý máme svoje svedomie a vedomie. Za seba môžem jednoznačne vyjadriť a zopakovať, mňa oslovilo 18 iných kandidátov,“ ozrejmila. Výslovne ale nepovedala, či by mala byť podľa nej voľba v parlamente tajná alebo nie.

Sárközy v ústavnoprávnom výbore nahradila Petra Kresáka, ktorý sa vzdal členstva, pretože je sám kandidátom na ústavného sudcu. „Členkou výboru som sa stala, lebo poslanecký klub potreboval riešiť situáciu. V klube sme dvaja právnici. Zobrala som to na seba, aj keď som sa cítila dobre vo finančnom výbore,“ uviedla. Podľa nej poslanci NR SR by mali rozhodovať o všetkých 40 kandidátoch na sudcov. „Až následne dajú šancu prezidentovi, ktorý dostane vybraných kandidátov. Prezident bude mať možnosť vybrať kandidátov, ktorí sa najviac pozdávajú jemu odborne i profesijne. Prispievam k tomu, aby sa tak stalo,“ povedala.

S materiálmi sa musím oboznámiť

Podľa poslankyne ako členka ústavnoprávneho výboru má možnosť a povinnosť skúmať kandidáta po stránke formálnej, teda či spĺňa zákonné podmienky. „Následne poslanci NR SR ho budú hodnotiť a to bude priestor, aby sme sa presunuli z formálnej časti k osobnostnému profilu,“ konštatovala. „Moja úloha v pléne sa posúva z formálneho posudzovania, aby som sa rozhodla, ktorí kandidáti spĺňajú morálny a odborný profil,“ uviedla v súvislosti s Ficom.

Na to, či Ficom dodatočne dodané materiály preukazujúce potrebnú právnickú prax považuje za dostatočné, odpovedala, že najprv sa s nimi musí oficiálne zoznámiť. „Vyjadrím sa k tomu najskôr na pôde výboru,“ dodala. Sárközy sa domnieva, že ak parlament nezvolí hneď na prvýkrát 18 kandidátov, voľba sa bude opakovať. „Máme záujem o zvolení 18 kandidátov, aby si prezident mohol vybrať z 18 kandidátov,“ dodala.

Ficova sporná právnická prax

ÚPV sa má zaoberať otázkou kandidatúry predsedu Smeru Roberta Fica. Šéf parlamentu a SNS Andrej Danko chce, aby ÚPV prijal jednoznačné stanovisko k Ficovi tak ako pri ostatných 39 kandidátoch. Termín zasadnutia výboru stále nie je známy. Malo by sa tak stať do stredy (6. 2.) do 14. hodiny. Poslanci Národnej rady SR sa začnú zaoberať uchádzačmi o post ústavných sudcov v stredu 6. feburára o druhej. Ústavnoprávny výbor musí ešte predtým vyriešiť situáciu s potrebnou 15-ročnou právnickou praxou expremiéra Roberta Fica.

Pri Ficovi je otázna dĺžka jeho praxe. Opozícia tvrdí, že nespĺňa podmienku 15-ročnej praxe v právnickom povolaní. Fico dodal výboru ďalšie doklady, ktoré ju majú potvrdzovať. Opozícia prax naďalej spochybňuje. Zvyšných 39 kandidátov splnilo zákonom stanovené podmienky. Parlament má na zvolenie 18 kandidátov rovných desať dní, aby Ústavný súd SR nezostal nefunkčný. Už 16. februára totiž uplynie mandát až deviatim sudcom. Zo zvoleného počtu 18 uchádzačov následne prezident vymenuje deväť.

Fico dodal výboru ďalšie doklady potvrdzujúce jeho pedagogickú činnosť

Robert Fico dodal v pondelok Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady SR ďalšie doklady, ktoré potvrdzujú jeho pedagogickú činnosť. Z potvrdení predložených Univerzitou Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre a Univerzitou Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici vyplýva, že okrem iných akademických rokov Fico v akademických rokoch 1999/2000, 2000/2001 a v prípade UKF v Nitre aj v akademickom roku 2001/2002 vykonával pedagogickú činnosť v predmete ústavné a medzinárodné garancie ochrany ľudských práv.

„V pedagogickej činnosti som predovšetkým využíval skúsenosti zastupovania SR v konaní pred Európskou komisiou a súdom pre ľudské práva (1994 - 2000),“ uvádza sa v predložení potvrdení o Ficovej pedagogickej činnosti. Okrem toho Fico potvrdil, že záznamy zo študijných indexov preukazujú, že v akademických rokoch 1999/2000 a 2000/2001 pedagogicky pôsobil aj na Právnickej fakulte UMB v predmete vnútroštátne a medzinárodné garancie ochrany ľudských práv. Potvrdenie 15-ročnej praxe v právnickom povolaní je jedna zo zákonných podmienok kandidatúry na sudcu ústavného súdu.