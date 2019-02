Rodí sa nová predvolebná koalícia: Progresívci a Spolu majú vyššie ambície, ako sú eurovoľby

BRATISLAVA - Politické dianie na Slovensku zažíva búrlivé obdobie. Spoločné stanovisko v zásadných otázkach často nedokáže nájsť ani opozícia, či vládna koalícia. Z vlny týchto nekonečných výmien názorov dokážu očividne ťažiť aj neparlamentné zoskupenia. Práve subjekty Spolu a Progresívne Slovensko (PS) sa po dnešnom dohodnutí kandidátky do europarlamentu, chcú pričiniť o vznik koaličnej spolupráce, a to v rámci parlamentných volieb 2020.

Voliči, ktorí sa chystajú participovať na voľbách do Európskeho parlamentu svojím hlasom, majú po dnešku výber z ďalšej množiny kandidátov. Spoločných zástupcov totiž ohlásili Miroslav Beblavý a Ivan Štefunko v rámci strán Spolu a PS. Aj keď spojenie do jednej veľkej strany zatiaľ neplánujú, podpisom na dohode spoločnej kandidátky dnes potvrdili možnú budúcu spoluprácu. Nebránia sa takejto spolupráci ani v blížiacich sa parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia na druhý rok.

Ivan Štefunko a Miroslav Beblavý pri podpise dohody o spoločnej kandidatúre do eurovolieb. Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Eurovoľby ako pokračovanie spolupráce

Zdá sa, že po úspechu Matúša Valla v komunálnych voľbách, to mimoparlamentné strany chcú skúsiť aj v ďalších dvoch voľbách. Vallo si do kresla primátora sadol aj na základe podpory práve týchto dvoch subjektov. „Vyskúšali sme si spoločnú spoluprácu v Bratislave pri komunálnych voľbách, ktorá veľmi dobre fungovala a náš spoločný postup do európskych volieb je základom pre oveľa širšiu spoluprácu. Keď to bude fungovať, a my sme presvedčení, že áno, budeme pokračovať v užšej spolupráci aj do parlamentných volieb," povedal pre SME líder PS Ivan Štefunko.

Ambície dostať sa tentokrát do europarlamentu prezentujú aj dnes. Lídrami na kandidátke do europarlamentu pritom budú Michal Šimečka a Vladimír Bilčík. Z prvej trojky na kandidátnej listine pritom v parlamente pôsobí len nezaradená Simona Petrík, ktorá sa o podporu uchádza za pomoci iniciatívy Spolu. "Nepôjdu tam pre plat či zašívať sa, ale pracovať," vyhlásil šéf Spolu Miroslav Beblavý.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Dvaja sú viac, ako jeden

​Štefunka a Beblavého ku myšlienke spojenia priniesol aj výsledok prieskumu, ktorý si nechali spraviť. Kým v poslednom oficiálnom prieskume malo PS 4,7 percenta a Spolu slabších 3,5 percent, dnes sú ich ambície oveľa vyššie. "Očakávame výsledok nad 10 percent," vyhlásil Štefunko s tým, že vychádza z ich vlastného prieskumu. Číslo je teda vyššie ako súčet spomínaných preferencii posledného prieskumu.

"Chceme vybudovať poriadnu krajinu, a to sa nedá len cez európsky parlament. Vízia spolupráce sa teda nekončí v máji tohto roku, ale počítame aj so spoluprácou v parlamentných voľbách," uzavrel Beblavý s tým, že spojenie strán do jedinej neplánujú.