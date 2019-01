Kauzu intímnej komunikácie so Zsuzsovou podľa Richtera Glváč vysvetlí: Ten sa stretol s premiérom

"V plnej miere mu dôverujem a som presvedčený, že v krátkej dobe vysvetlí okolnosti a veci, ktoré s tým súvisia," povedal novinárom Richter. Za problematickejšiu považuje komunikáciu iných ľudí, ktorí sa v prípade spomínajú. "Napríklad pána Lipšica, ktorý má obhajovať rodinu poškodených. Tam by som sa viac zamýšľal," doplnil minister.

Alena Zsuzsová obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej komunikovala posledné roky s viacerými vplyvnými ľuďmi. Medzi nimi sú medzitým odvolaný námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek, Martin Glváč, poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba či predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Písal o tom Denník N, ktorý sa pritom odvoláva na informácie z vyšetrovania prípadu.

Glváč hovorí, že svoj postup koordinoval s tretími osobami. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) minulý týždeň informoval, že plánuje osobne hovoriť s Glváčom. Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) cez víkend povedal, že o tom, či bude mať Glváč naďalej dôveru strany Smer-SD, musí rozhodnúť jej predsedníctvo po tom, čo si vypočuje Glváčovo vysvetlenie. Predsedníctvo by sa malo zísť tento týždeň.

Podľa Galka by sa mal stiahnuť

Podpredseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a člen Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Ľubomír Galko si myslí, že podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) by mal opustiť Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktorého je členom. "Zároveň by mal prestať byť kandidátom do komisie na kontrolu informačno-technických prostriedkov, a to až do definitívneho vyšetrenia predmetných podozrení," uviedol Galko po tom, ako Denník N zverejnil informáciu, že Glváč komunikoval s Alenou Zs. obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

„Prečo máte Martina Glváča uloženého v mobilnom telefóne ako maznák? Pretože je maznák. Takto nejako prebehla konverzácia medzi policajným vyšetrovateľom a Alenou Zs.,“ uviedol Denník N. Podľa denníka Alena Zs. uviedla, že vyšetrovateľ zisťoval, s kým všetkým udržiavala kontakty alebo vzťahy a podpredseda parlamentu Glváč bol jedným z jej priateľov. „V mobile ho mala uloženého ako maznák,“ písal aj denník SME. Podľa zverejnených informácií sa Alena Zs. s Glváčom aj trikrát stretla. Denník N uviedol, že Glváč jej posielal aj svoje fotky.

Stretnutie s premiérom

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) by sa mal k svojej komunikácii s Alenou Zs. obvinenou z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyjadriť v najbližších dňoch. Keďže však ide o otvorený spis, zatiaľ sa na to snaží získať povolenie príslušných orgánov. V pondelok o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý sa v tejto súvislosti s Glváčom stretol.

"Veľmi podrobne ma informoval o okolnostiach, ako došlo ku kontaktu, ako reagoval," opísal stretnutie premiér. Ten očakáva, že keď to orgány Glváčovi umožnia, pred všetkých sa postaví a bude odpovedať na otázky k medializovanej komunikácii. "Verím, že bude môcť predložiť dôkazy, že konal v záujme toho, aby sa vyvaroval ovplyvňovaniu či ohrozeniu národnej bezpečnosti," doplnil premiér.

Pellegrini tiež povedal, že Glváč sa na štátne orgány obrátil, hneď ako ku kontaktu prišlo, teda nie až po zatknutí Aleny Zs. Verí, že to potvrdia aj samotné orgány. Premiéra však podľa jeho slov neteší, že zo spisu môžu čítať aj tí, ktorí na to nemajú oprávnenie. Dodal, že on sám informácie zo spisu nemá a všetko sa dozvedel iba z médií.