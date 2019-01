Kaliňák bojuje za Glváča: VIDEO Drsný útok na médiá, je to hon na čarodejnice

VIDEO Robert Kaliňák po rokovaní vedenia strany Smer

Podľa Kaliňákových slov na predsedníctve vôbec nerozoberali Martina Glváča. „V tomto prípade hovorím za seba. Veľmi mi prekáža dvojitý meter médií, ktorý máte. Myslím si, že je tam veľa kandidátov naprieč politickým spektrom, na ktorých sa nepýtate,“ povedal. „Toto je čistý hon na čarodejnice, pretože vy to ani nemôžete tušiť. Každý má nejakú komunikáciu.“

Exminister dokonca tvrdí, že to, čo robia médiá, je absolútne protiústavné a Glváčova komunikácia nie je vecou verejného záujmu. „Zverejňovať niekoho internú komunikáciu, v ktorej nedošlo k nejakému trestnému činu nie je ani verejným záujmom. To je porušenie všetkých práv a vy sa dovolávate demokracie? To je akože teda vážna irónia, pretože to je tajné. Podľa Ústavy SR, hovorí vám ten dokument niečo? Taký tenký,“ obul sa do médií Kaliňák.

Predsedníctvo Smeru

V centrále Smeru sa dnes na pravé poludnie začalo rokovanie najužšieho vedenia strany. Hlavnou témou má byť kauza komunikácie Martina Glváča s obvinenou z vraždy Jána Kuciaka Alenou Zsuzsovou. Glváč na predsedníctve nebol.

Už v pondelok sa s podpredsedom parlamentu stretol aj premiér Peter Pellegrini, ktorý oznámil, že ho Glváč podrobne informoval o okolnostiach kauzy. Ten očakáva, že keď to orgány Glváčovi umožnia, pred všetkých sa postaví a bude odpovedať na otázky k medializovanej komunikácii. „Verím, že bude môcť predložiť dôkazy, že konal v záujme toho, aby sa vyvaroval ovplyvňovaniu či ohrozeniu národnej bezpečnosti,“ doplnil premiér.