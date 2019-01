Hlina o kandidatúre Fica na ústavného sudcu: Pre trojnásobného premiéra je to nedôstojné

BRATISLAVA - Bývalý premiér by mal spravovať nadáciu alebo učiť na vysokej škole. Podľa predsedu KDH Alojza Hlinu by bolo nedôstojné, ak by mal trojnásobný expremiér skončiť ako sudca na Ústavnom súde SR.

"Orol muchy nechytá. Je to nedôstojný koniec," povedal Hlina v TABLET.TV na margo kandidatúry predsedu Smeru-SD Roberta Fica na post ústavného sudcu. Na námietku, že súdna moc nie je podriadená exekutívnej a nie je korektné hodnotiť pozíciu vo vláde ako významnejšiu než post na ústavnom súde, Hlina reagoval, že ide o dva rôzne typy kariér.

"Vrcholom kariéry v súdnictve môže byť ústavný súd. Ale keď ste sa v nejakej oblasti dostali na vrchol, ostaňte tam," povedal s tým, že on osobne nevidí zmysel v snahe vybudovať novú kariéru v úplne inej oblasti. Ako problém vníma Hlina aj politické zaradenie Fica a kauzy spájané s jeho vládami. "Po tom všetkom, s čím je Robert Fico spájaný, jeho kandidatúra už nie je ani absurdná," povedal.

"Žiť budeme vedieť, aj keď bude Robert Fico na ústavnom súde, svet sa nezrúti. Ale nebude to dobré. Ak sa Robert Fico stane ústavným sudcom, podporí deštrukciu parlamentnej demokracie," povedal Hlina. V diskusii odpovedal aj na otázku, prečo KDH napriek viacerým starším vyhláseniam napokon nebude do súboja o post prezidenta nominovať vlastného kandidáta.

"Boli sme prvá politická strana, ktorá povedala, nad kým rozmýšľame, teda Miroslavom Mikolášikom a Mariánom Čaučíkom. Nakoniec došlo ku korektnej dohode, že naším návrhom bude pán Čaučík," pripomína Hlina rozhodovanie kresťanských demokratov z minulého roka.

Strana mala podľa neho ambíciu dohodnúť sa na podpore spoločného konzervatívneho kandidáta s OĽaNO, ale k dohode nedošlo. KDH neuspelo ani s návrhom, aby matovičovci podporili ich pôvodného kandidáta.

"Prezident bude iba jeden. To znamená, že nie každá strana musí dať kandidáta, mali by sme sa dohodnúť. My sme navrhli OĽaNO, či by si pána Čaučíka neosvojili ako spoločného kandidáta, čo by mu dávalo inú legitimitu, a dostali sme odpoveď, že nie. Tak načo to lámať na kolese. Povedali sme, že nebudeme stavať svojho kandidáta a budeme sa snažiť zachovať v prezidentských voľbách zodpovedne," povedal Hlina s tým, že takýto postup odobrila Rada KDH. "Definovali sme dva strategické ciele KDH pre prezidentské voľby, aby boli dôstojné a aby podľa možností vyhral konzervatívny kandidát," dodal.

"Podporíme kandidáta opozície, ktorý má najväčšiu šancu postúpiť do druhého kola. Prísne vzaté to ešte môže byť aj pán Mikloško. Ale budeme k tomu pristupovať s pocitom zodpovednosti," zdôraznil Hlina. Na otázku, či je pre KDH prijateľná možnosť podpory Roberta Mistríka, ktorý sa aktuálne podľa prieskumov javí ako najsilnejší opozičný kandidát, Hlina povedal, že to nevylučuje.

"KDH už v minulosti vládlo spolu s SaS," poznamenal na margo faktu, že dnes nezávislý kandidát Robert Mistrík v minulosti figuroval ako zakladajúci člen SaS. "Niekedy sa musia spojiť aj hodnotovo inak nastavené subjekty, ak sú obidvaja demokrati," pripomenul Hlina.

Uznesenie Rady KDH však podľa neho kladie pre podporu kandidáta podmienku. "Ak bude pán Mistrík najsilnejším kandidátom opozície, je tam ešte jedna veta, že ho podporíme po dohode na základných kultúrno–etických otázkach," uzavrel Hlina.

Aj vzhľadom na blízkosť slovenských parlamentných volieb sa rozhodol, že nebude figurovať na kandidátnej listine svojej strany do europarlamentu. "Aký by to malo zmysel? Ja budem kandidovať do slovenského parlamentu ako líder KDH," vyhlásil Hlina.

Na eurokandidátke KDH budú chýbať dve dlhoročné stálice strany, Miroslav Mikolášik a Anna Záborská. "Máme zásadu trikrát a prestávka. Často sa nesprávne interpretuje ako trikrát a dosť, ale tak to nie je," reagoval Hlina. Znamená to, že Rada KDH kandiduje tohto istého človeka na poslaneckú funkciu maximálne trikrát po sebe a potom si musí dať jedno volebné obdobie pauzu.

"Táto zásada platí vo všeobecnosti pre všetkých kandidátov, ktorých nominuje rada a týka sa aj europoslancov, pána Mikolášika a pani Záborskej. Ale týka sa to aj poslancov NR SR. Pán Brocka, pán Abrhan, pán Hrušovský... týchto sa napríklad týka," vysvetlil Hlina.

Cieľom opatrenia je, aby šancu získať pozíciu mali aj noví ľudia a nie stále iba tie isté tváre strany. "Niekedy bol taký pocit, že 'zvolia ma, dožijem'. Ale ak chcete mať v strane nejakú dynamiku, nemôžete nechať človeka, aby vám tridsať rokov iba nosil letáky. V určitý moment to tých ľudí prestane baviť," tvrdí Hlina.

Práve na aktivite straníkov v regiónoch chce Hlina postaviť stratégiu KDH pred parlamentnými voľbami v roku 2020. "Máme priamy kontakt s ľuďmi, voličmi. Máme dva nové programové dokumenty, tretí pripravujeme," povedal Hlina. K 30. výročiu Novembra'89 má podľa neho KDH pripravený dokument, ako ho definovať nanovo, s názvom "Nový november". "Druhý programový dokument je 'Oslava rodiny' a pripravujeme tretí s názvom 'Vízia pre našu vlasť'," uzavrel Hlina.