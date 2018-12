Zákonná podoba ochrany novinárov bude známa najneskôr na jeseň, oznámila Laššáková

Ľubica Laššáková

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA – Novela tlačového zákona, definujúca postavenie novinára a z toho vyplývajúcu jeho ochranu ale i zodpovednosť, by mala byť do legislatívneho procesu zaradená najneskôr na jeseň 2019. Potvrdila to ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) v rozhovore.