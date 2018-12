Danko: Keby Fico neprijal osobné rozhodnutie, nesporne by boli voľby

BRATISLAVA - Demisia expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) bola 100-percentne jeho osobným rozhodnutím v rámci situácie, ktorú si takto vyhodnotil. Ak by to neurobil, boli by predčasné voľby.

Povedal to líder SNS Andrej Danko v odpovedi na otázku, či bolo zo strany Mosta-Híd po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej správne trvať na Ficovej abdikácii. "Z vtedajšej pozície Mosta-Híd je nesporný fakt, že by boli predčasné voľby. SNS sa snažila tie hrany okresať," povedal Danko. Napriek tomu si nemyslí, že koalícia Smer-SD, SNS a Most-Híd sa v roku 2018 znovu narodila.

"Určite to nebol ľahký rok, skúšal spoločnosť z rôznych pohľadov a tou najväčšou skúškou bola smrť novinára. Žijeme v dobe a v čase, keď už asi s takýmito vecami nerátame. Ale z hľadiska riadenia štátu hospodárske výsledky aj možnosť optimistického výhľadu vyrovnaného štátneho rozpočtu ukazujú a utvrdzujú ma v tom, že by som to tak nenazýval," podotkol.

Po dvojnásobnej vražde bolo pre Danka podľa jeho slov najdôležitejšie, aby sa tento čin, ktorý si vyžaduje dôkladné vyšetrenie, nezačal politicky zneužívať. "Bol by to politický hyenizmus. Vzťahy v koalícii mali svoj vývoj. Ja sa snažím riešiť veci za stolom, preto som sa snažil koordinovať stretnutia s prezidentom Andrejom Kiskom a vtedajším premiérom Robertom Ficom. Žiaľ, nepodarilo sa mi to. Ale nevnímal som to ako napätie v koalícii, skôr ako veľmi silnú vlnu nálad a emócií, ktoré začali ovplyvňovať aj konanie politikov," vysvetlil.

V istej fáze aj prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška vyhlásil, že SNS je za čo najskorší termín predčasných volieb. "Máme 8000 členov. To neznamená, že niekto nepodľahne emócii či nemá svoj vlastný názor. Ak by ale situácia dospela k predčasným voľbám, SNS je na to pripravená. Ale ak chce byť opozícia alternatívou riadenia štátu, tak by mali svoju energiu a silu dávať viac na programy, nie na každotýždenné trestné oznámenia a vymýšľanie si káuz," uzavrel Danko.​