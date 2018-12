Ministerka školstva by chcela viac financií pre aktivity mládeže či šport pre seniorov

BRATISLAVA – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) by chcela získať viac financií určených na aktivity mládeže, uviedla to v koncoročnom rozhovore.

"Tento rok sa podarilo rezortu školstva na aktivity zamerané na mládež prideliť navyše okolo 400.000 eur na dofinancovanie činností mládežníckych organizácií. V budúcom roku by sme chceli tlačiť na zvýšenie pravidelného financovania práce s mládežou," povedala ministerka. Okrem toho spomenula, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má v úmysle rozpracovať návrh zákona o fonde na podporu športu.

Podľa slov Lubyovej by sa mohol stať výrazným zdrojom financovania pre slovenský šport, a to nielen podľa toho mechanizmu, ktorý existuje v súčasnosti, ale aj dofinancovaním ďalších skupín. Ide najmä o mládežnícky šport a šport pre seniorov. "Stále budeme tlačiť na to, aby viac peňazí tieklo do regionálneho a vysokého školstva, ale aj pre učiteľov," dodala Lubyová.​