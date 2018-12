Saková: Zmena vo vedení polície bola potrebná, Lučanský bol najlepšou voľbou

BRATISLAVA - Zmena vo vedení polície bola podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) potrebná na upokojenie situácie po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. S odstupom času to zhodnotila v súvislosti s odstúpením Tibora Gašpara z funkcie prezidenta Policajného zboru.

Saková napriek tomu stále trvá na tom, že kým bol Gašpar na čele polície, dosahoval Policajný zbor (PZ) výborné výsledky. "Za tých šesť rokov mala polícia excelentné výsledky, čo sa týka dopravnej nehodovosti, znižovania počtu mŕtvych na cestách, znižovania trestnej činnosti a zvýšenia percenta objasnenosti prípadov," povedala.

V súvislosti s jeho zotrvaním na čele polície odišiel Sakovej predchodca Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). "Priznám sa, keď bol pán Drucker vo funkcii, nemala som žiadne bližšie informácie o nejakej diskusii medzi ním a Tiborom Gašparom," reagovala Saková v rozhovore. Uviedla, že na ich rokovaniach prítomná nebola.

Gašpar z funkcie odstúpil až po dohode s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ktorý bol krátko vo vedení rezortu po Druckerovom odchode. Saková sa podľa vlastných slov dozvedela o konečnom výsledku z médií. "Bola to dohoda priamo predsedu vlády s pánom Gašparom," doplnila.

Lučanský je najlepšou voľbou

Milan Lučanský je podľa Sakovej najlepšou voľbou na post dočasného policajného prezidenta, ktorú mohli vo vedení rezortu spraviť. "Má rozhľad, má manažérske schopnosti a má skúsenosti. Je to presne to, čo sa má skĺbiť v osobe policajného prezidenta, aby efektívne riadil činnosť Policajného zboru," uviedla.

Zdôraznila výsledky jeho práce, predovšetkým jeho pôsobenie v Policajnom zbore počas 90. rokov, keď bojoval proti organizovanému zločinu na Slovensku, a vďaka jeho tímu je v súčasnosti napríklad Mikuláš Černák vo väzení. Upozornila aj na výsledky policajnej práce počas tohto roka, keď sa podarilo vzniesť obvinenia v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ale aj v ďalších mediálne známych kauzách.

To, či Lučanského podporí pri voľbe policajného prezidenta, potvrdiť nechcela. Nespochybňuje však, že by bol jedným z dobrých nominantov na tento post. To, či sa bude uchádzať o pozíciu šéfa polície v blížiacich sa voľbách, musí byť podľa nej jeho rozhodnutie. Doplnila, že svojich favoritov na tento post nemá.

Zmeny sa udiali aj vo vedení Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia Policajného zboru. V súvislosti s vypočúvaním organizátorov protestov Za slušné Slovensko odchádza z čela agentúry Peter Hraško. Disciplinárne konanie voči jeho osobe sa začalo podľa Sakovej na základe analýzy dodržiavania jednotlivých postupov, pri ktorej sa zistilo pochybenie. Následne Hraško požiadal začiatkom decembra o uvoľnenie do civilu. "Vnímam to ako personálne rozhodnutie prezidenta Policajného zboru a v jeho personálnych rozhodnutiach a právomociach ho budem podporovať, pretože mám v jeho prácu dôveru," zhrnula. Vedením NAKA bude poverený terajší zástupca riaditeľa Patrik Jurík. Nového riaditeľa NAKA si vyberie až nový policajný prezident.