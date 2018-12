Koalícia prišla v tomto roku s dobrými aj so zlými legislatívnymi zmenami, tvrdí Remišová

"Za mimoriadne škodlivý zákon považujem zákon o dani na potraviny, ktoré sa predávajú vo väčších obchodoch. Tento zákon zdraží potraviny pre ľudí. Vidíme, že ceny potravín posledné dva roky výrazne stúpajú. Od štátu by sme čakali, že sa bude snažiť rast cien skôr spomaľovať. Ale týmto návrhom SNS robí pravý opak," uviedla s tým, že zákon zavádza v podstate novú daň na potraviny. "Potraviny budú drahšie a zároveň obchodné reťazce budú platiť možno ešte menej slovenským poľnohospodárom za ich výrobky, aby si vykryli novú daň," dodala.

Takisto neschvaľuje ani nový zákon o hazarde, ktorý nezlepšuje úpravu hazardu. "A čo je najhoršie, liberalizuje alebo lepšie povedané, privatizuje internetový hazard. Výnosy, ktoré z internetového hazardu mal štát a mohol ich aspoň investovať do užitočných projektov, teraz pôjdu súkromným firmám a finančným skupinám," priblížila.

Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO pozitívne vníma návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý by mal lepšie chrániť ľudí, ktorí nahlásia korupciu. "Samozrejme, bude závisieť, ako to bude fungovať v praxi, no je to krok vpred," vyhlásila. Takisto podľa jej slov OĽaNO oceňuje aj zákon o príplatkoch za prácu v noci a cez víkendy, keďže vládna koalícia skopírovala návrh OĽaNO z minulého roka. "Pomôže to však ľuďom, preto nám kopírovanie v tomto prípade nevadí," uzavrela Remišová.