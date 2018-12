Vianoce u politikov: Pellegrini sa na ne tešil ako malé dieťa, Gál trávi sviatky s rodinou

"Tým najväčším darom pre mňa bude aspoň pár dní úplného pokoja a nekontaktu s bežným náročným životom politika. Dúfam, že budem mať tú možnosť a luxus sa za tých pár dní stretnúť s tými, s ktorými sa stretnúť chcem. O ten oddych mi ide extrémne," povedal médiám počas tohtoročného posledného zasadnutia vlády, na ktorom privítal aj deti z folklórneho súboru z Vranova nad Topľou. Dodal, že posledných deväť mesiacov, odkedy je najvyšším predstaviteľom exekutívy, bolo najintenzívnejších deväť mesiacov v jeho politickej kariére.

Premiér zároveň avizoval, že chce predstaviť priority svojej vlády na nasledujúci rok začiatkom januára. "Ak všetko dobre pôjde a vydrží nám zdravie a vládna väčšina, tak by sme mohli vládnuť do marca 2020. O prioritách na tento čas by som rád hovoril 1. januára," povedal Pellegrini s tým, že podľa neho bude najdôležitejšie dokončiť začaté veci a projekty, než prichádzať s novými zákonmi a zmenami. Aj keď konkrétne kroky kabinetu predstaviť ešte nechcel, informoval, že on osobne za svoju úlohu považuje pracovať na vízii pre Slovensko.

"Ja osobne sa budem snažiť, hoci je to pravdepodobne môj posledný rok vo funkcií premiéra v tomto volebnom období, pracovať na vízii krajiny. Mal by som tú ambíciu, aby bez ohľadu na to, kto bude sedieť na stoličke predsedu vlády, hovoriť o tom, na čo Slovensko musí myslieť v nasledujúcich minimálne 25 rokov, čo Slovensko čaká a čo nás neminie a čo musíme začať ako politici robiť bez ohľadu na to, z akého spektra sme, aby sme neskôr neboli nemilo prekvapení," dodal s tým, že vízia krajiny by mala byť bez politického podtónu. Takisto by rád vrátil politickú diskusiu k odborným témam. Podstatou podľa neho je, aby sme sa ako spoločnosť zhodli, ako túto krajinu viesť a v akom stave ju nechať budúcim generáciám.

Gál možno pocestuje s rodinou na chatu

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) plánuje vianočné a novoročné sviatky stráviť s rodinou. Gál uviedol, že najskôr bude doma a neskôr na chate. Minister priznal, že sa teší najmä na oddych. "Uvažujem, že počas sviatkov nebudeme iba doma, ale pôjdeme na chatu, čo môže byť pre nás ako rodinu zaujímavé. Mám tri deti, pričom najmladší, štvorročný, Vianoce ešte veľmi prežíva, takže sa teším," povedal Gál.

Pre Gála a jeho rodinu je podľa jeho slov najväčším sviatkom, keď spoločne trávia čas, najmä odkedy Gál pôsobí ako minister spravodlivosti. Gábor Gál v marci nahradil na poste šéfa rezortu spravodlivosti Luciu Žitňanskú (Most-Híd).

Petrík aj Beblavý dodržujú viaceré zvyky a tradície

Poslankyňa Národnej rady SR Simona Petrík i poslanec Miroslav Beblavý dávajú prednosť tradičným jedlám na štedrovečernú večeru pred modernými variáciami. Ako priblížila Petrík, ich štedrovečerná večera je typický liptovská, keďže na Liptove vyrastala. "Začíname prípitkom - hriatô, potom si dávame oplátky, na ktoré lyžičkou “nakreslíme” krížik. Po nich ide typický slaný vianočný koláč “švábovník”. Je to koláč zo švábky - tak voláme na Liptove zemiaky. Tento kysnutý koláč má v strede plnku zo zemiakového pyré, bryndzu, maslo a kôpor. Jeme ho vždy teplý so strúčikom cesnaku. Po ňom si dávame za lyžicu šúľancov s makom. Nakoniec si pochutíme na kapustnici a po nej na údenom mäse a “slepej kure”, čo je špeciálna doma robená knedľa s kúskami klobásy varená v kapustnici. K tomu trochu zemiakového šalátu a už sa do nás nič viac nevojde," opísala rodinné vianočné menu poslankyňa.

Okrem tradičných pokrmov v rodine poslankyne dodržujú aj viaceré zvyky. "Napríklad uloženie peňazí pod obrus, aby sme ďalší rok žili v hojnosti. Lyžičkou vždy urobíme na oplátku krížik, až potom ju jeme. Tým poďakujeme za to, že aj tento rok bol pre nás požehnaný. Z detstva mám uchovaný zaujímavý zvyk chodiť o piatej podvečer s otcom do evanjelického kostola na služby božie, keďže je evanjelik, a potom ešte na polnočnú omšu do katolíckeho kostola s mamou, keďže je katolíčka. Aby to bolo fér," priblížila. Vianočné sviatky vždy trávi so svojou rodinou na Liptove u svojich rodičov a aj na Spiši u svokrovcov. "Pre nás musia byť Vianoce vždy so snehom. S manželom radi lyžujeme, takže takmer všetok čas trávime v Jasnej a tento rok chceme začať učiť lyžovať našu 3-ročnú dcérku Zorku," uviedla. Záver roka strávi Simona Petrík v kruhu rodiny a kamarátov na veľkej rodinnej chate na Orave.

Poslanec NR SR a zakladateľ strany Spolu - občianska demokracia na štedrovečernú večeru uprednostňuje bežné jedlá, kapustnicu a rybu, väčšinou pstruha. "Moja manželka je východniarka, preto jeme aj bobálky a oplátky s cesnakom a medom," priblížil Beblavý. Na Vianoce chodí s manželkou a s ich synmi k rodičom. "Zvykli sme striedať Michalovce a Bratislavu, ale keďže nás už obaja rodičia mojej manželky opustili, tento rok budeme v Bratislave. Naším zvykom je, že najmladší syn po jednom odovzdáva darčeky spod stromčeka a obdarovaný si ho pred všetkými rozbalí," podotkol.

Vianočné sviatky považuje Beblavý za striktne rodinné. "Zostávame vždy spolu a navštevujeme aj súrodencov. Minulý rok sme po sviatkoch išli na pár dní na 'poznávačku' s deťmi do Grécka. Tento rok bol pre nás veľmi náročný, preto plánujeme byť doma, čítať si a oddychovať," uzavrel poslanec.