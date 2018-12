Vyriešili sme Čistý deň aj piešťanské letisko, chváli svoj prvý rok Viskupič

Pri hodnotení prvého roka od nástupu do funkcie to skonštatoval predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Prvých 365 dní si podľa neho vyžiadalo veľké množstvo práce, označil ich za „makačku“.

V súvislosti so zdedenými problémami podotkol, že predchádzajúce vedenie kraja pred kauzou Čistý deň zatváralo oči. V súčasnosti platí, že nezisková organizácia, ktorá resocializačné zariadenie prevádzkovala, vrátila prenajatú budovu krajskej samospráve, vrátenia druhej sa domáha súdnou cestou. Priestory budú využité na iné sociálne služby, ktoré v regióne chýbajú. Kraj s novým vedením zachránil spoločnosť Letisko Piešťany, ktorá postupne smerovala do likvidácie. „V spoločnosti Letisko Piešťany sa nám podarilo situáciu stabilizovať. Letisko sa vracia k svojej pôvodnej úlohe, začína sa odtiaľ lietať. Podpísaná je zmluva na dvadsať charterových letov do tureckej Antalye a pred podpisom je zmluva na letecké spojenie s egyptskou destináciou Hurghada,“ povedal Viskupič s tým, že prvé lety do Turecka sú naplánované na máj budúceho roka. Podotkol, že pred rokom prebral prakticky neviditeľný krajský úrad, ktorý bol schovaný pred ľuďmi. Za rok sa ho podľa neho podarilo otvoriť ľuďom, ešte viac zaangažovať ich chce zavedením participatívneho rozpočtu, na pilotný ročník je vyčlenených 250-tisíc eur.

V budúcom roku chce vedenie Trnavského samosprávneho kraja radikálne obmeniť techniku vo svojej Správe a údržbe ciest, aby mohli byť z prevádzky vyradené najstaršie vozidlá, ktoré majú neraz aj tridsať rokov. Kraj plánuje kúpiť 40 kusov techniky za 15 miliónov eur, čo by sa potom malo odraziť aj na stave ciest. Kraj predložil zatiaľ osem žiadostí o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov na Vážsku cyklomagistrálu, ktorá povedie popri Váhu a v budúcnosti sa má pripojiť na cyklomagistrálu v Trenčianskom kraji. „Je veľká miera pravdepodobnosti, že naše projekty budú zafinancované,“ povedal Viskupič s tým, že boli dobre pripravené.